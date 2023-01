Prvi favorit za zmago na prvem letošnjem teniškem turnirju največje četverice v Melbournu Novak Đoković se je po pričakovanjih uvrstil v tretji krog. Toda pot do zmage proti 27-letnemu kvalifikantu Enzu Couacaudu se ni odvijala po načrtih. Srb je namreč ob koncu drugega niza vzel medicinski premor, saj je znova začutil bolečine v zadnji stegenski mišici leve noge. Mimika obraza je kazala, da se muči pri delu, njegovim navijačem pa je zastal dih. Po izgubljenem drugem nizu je vzel očitno zelo močno protibolečinsko tableto, saj je tekmecu v dveh nizih oddal le dve igri. Kako se bo odvilo nadaljevanje turnirja, na katerem Đokovića do morebitne desete lovorike na OP Avstralije čaka še pet dvobojev, bodo pokazali naslednji dnevi. Dejstvo pa je, da bo zmagovalec 21 turnirjev za grand slam doživljal še težke trenutke, čeprav z igro in hitrostjo žogic navdušuje praktično pri vsakem udarcu. Tekmec Đokovića v tretjem krogu bo njegov balkanski prijatelj, kot je po dvoboju imenoval Bolgara Grigorja Dimitrova.

Po porazu prvega nosilca Rafaela Nadala se je včeraj poslovil tudi drugi nosilec Casper Ruud. Norvežan je moral po skoraj štirih urah priznati premoč Američanu Jensonu Brooksbyju, ki je imel v tretjem nizu že tri priložnosti za zmago, da bi dvoboj zaključil več kot uro prej. Američani so nasploh hit v moški konkurenci. »Čuti se, da prihaja nova generacija teniških igralcev. Američani smo številčni in drug drugega ženemo naprej. Menim, da je to glavni razlog za naš napredek,« meni Jenson Brooksby, ki se bo za uvrstitev v osmino finala pomeril proti rojaku Tommyju Paulu, ki je izločil nosilca Alejandra Davidovicha Fokino.

Največjo zmago v karieri je včeraj v moški konkurenci dosegel še en Američan. Srečni poraženec Michael Mmoh je izločil Nemca Alexandra Zvereva. Kako turnirji največje četverice spreminjajo načrte in skrbijo za mejnike, kaže primer Michaela Mmoha: »Po porazu v zadnjem krogu kvalifikacij sem imel že rezervirano letalsko karto za let proti domovini. Med pakiranjem sem izvedel, da sem srečni poraženec. Tri dni kasneje sem dosegel svojo največjo zmago v karieri. Neverjetno.« Tudi Mmoh se bo v tretjem krogu pomeril z rojakom, in sicer Jeffreyjem Wolfom, ki je presenetil Argentinca Diega Schwartzmana.

Dvoboj dneva v ženski konkurenci je pripadel Caroline Garcia. Francozinja je bila boljša od Leylah Fernandez. Kanadčanka je bila v obeh nizih blizu uspeha, a je četrta nosilka, ki goji izjemno agresivno igro, vendarle v odločilnih trenutkih pokazala svojo kvaliteto. Omenimo še, da je včeraj vreme končno služilo organizatorjem, ki so lahko v popolnosti izpeljali tekmovalni spored, ter da je Tamara Zidanšek izpadla tudi v konkurenci dvojic in končala svoje letošnje nastope v Melbournu. Spomnimo, da je Konjičanko med posameznicami premagala druga nosilka Ons Jabeur, ki jo je včeraj premagala Čehinja Marketa Vondrušova ter poskrbela za največje presenečenje četrtega tekmovalnega dne v ženski konkurenci.