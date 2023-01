Svetovni pokal v alpskem smučanju doživlja vrhunec zime, ki se bo konec tedna odvijal pri moških v Kitzbühlu. Na avstrijskem Tirolskem bodo najhitrejši alpski smučarji danes in jutri tekmovali v smuku, v nedeljo pa slalomu. V Kitzbühlu so organizatorji že v torek izpeljali prvi trening, na katerem je bil najhitrejši Američan Ryan Cochran-Siegle, sredin trening so zaradi novozapadlega snega odpovedali, včeraj pa je bil najhitrejši Francoz Cyprien Sarrazin. Danes in jutri (obakrat ob 11.30) bosta od Slovencev na startu Martin Čater in Štefan Hadalin, v nedeljo (prva proga ob 10.30, druga ob 13.30) pa Štefan Hadalin.

Vrhunec lani v Pekingu

Alpski smučarski svet se bo v Kitzbühlu poslovil od najboljšega smukača zadnjega desetletja Beata Feuza. Švicar se je konec lanskega leta odločil, da bo nastop na avstrijskem Tirolskem njegov zadnji v karieri. Odločil se je, da bo izpustil preizkušnji v Bormiu ter se posvetil le še nastopoma v Wengnu, kjer se je prejšnji konec tedna poslovil od domače javnosti, in Kitzbühlu. »Doma imam družino, ki me čaka in pogreša, jaz pa se ukvarjam z enim najnevarnejših športov na svetu. Začel sem razmišljati o varnosti. Črne misli so težke in jemljejo energijo, zato sem se odločil, da smuči postavim v kot,« je pred zadnjimi tekmami lanskega koledarskega leta sporočil Beat Feuz.

Najlepši trenutek športne poti je Feuz doživel lanskega februarja v Pekingu, ko je postal olimpijski smukaški prvak. Uresničil je svoje sanje, na svojo priložnost pa potrpežljivo čakal po dveh kolajnah v Pjongčangu štiri leta pred tem, kjer je bil drugi v superveleslalomu in tretji v smuku. Z naslovom olimpijskega prvaka je Feuz v smuku dosegel vse, kar se osvojiti da. Pred šestimi leti je pred domačimi gledalci v Sankt Moritzu postal svetovni prvak, v kraljevi disciplini pa je bil na svetovnih prvenstvih še dvakrat tretji, in sicer v Beaver Creeku leta 2015 in predlani v Cortini d'Ampezzo. Za nameček je bil leta 2007 v Altenmarktu tudi mladinski svetovni smukaški prvak.

Najboljši v sezoni 2011/12

Kako odličen smukač je bil, je dokazal v štirih sezonah zapored med letoma 2018 in 2021. V tem času je osvojil vse štiri male kristalne globuse za skupnega zmagovalca smukaškega seštevka. Glede na uspehe je v karieri dosegel »le« 13 smukaških zmag svetovnega pokala, v zbirki pa ima še tri superveleslalomske. Konstantnost je dosegal z rednimi uvrstitvami na zmagovalni oder, ki jih je v karieri nanizal kar 58. Velikega kristalnega globusa ni osvojil nikoli, a je bil v sezoni 2011/12 povsem blizu, ko je za Avstrijcem Marcelom Hirscherjem zaostal le za 35 točk. Tedaj se je 13-krat uvrstil na zmagovalni oder in dosegel štiri zmage.

Debi v svetovnem pokalu je Feuz doživel pri 19 letih, kmalu pa je okusil grenkobo poškodb. Ker si je strgal kolenske vezi v levem kolenu, v letih 2008 in 2009 kar dve sezoni ni tekmoval. Leta 2011 je v Kvitfjellu dosegel prvo smukaško zmago, dan kasneje pa zasedel tretje mesto ter ob koncu sezone 2010/11 napovedal naskok na smukaški vrh. »Imam privilegij, da sem v svetovnem pokalu tekmoval kar 16 let. V tem času sem doživel veliko lepega in nepozabnega. Verjamem, da me tudi po aktivni športni poti čaka veliko izzivov, ki se jih zelo veselim,« sporoča Beat Feuz, ki je v zadnjih dveh letih zmagal na treh od štirih smukov v Kitzbühlu.

Konec tudi za Mayerja

Še bolj presenetljiva novica konca lanskega koledarskega leta je bila, da športno pot končuje tudi Matthias Mayer. Avstrijec je po ogledu proge v Bormiu pristopil do avstrijske nacionalne televizije ORF ter oznanil svojo odločitev. Avstrijski Korošec je dejal, da se je za ta korak odločil hipno, presenetil pa je prav vse, saj celo med najbližjimi sodelavci in prijatelji nihče ni slutil, da razmišlja v tej smeri. Avstrijec je blestel predvsem na olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate in eno bronasto kolajno. Leta 2014 se je v Sočiju povzpel na smukaški olimp, štiri leta kasneje v Pjongčangu na superveleslalomskega, lani pa je v Pekingu ubranil superveleslalomski naslov ter bil tretji v smuku. Na svetovnih prvenstvih kolajne ni osvojil. Dvaintridesetletni Mayer je dosegel 11 zmag svetovnega pokala, na zmagovalni oder pa se je uvrstil 45-krat. Za razliko od Feuza, ki je še tekmoval v Wengnu in bo ta konec tedna v Kitzbühlu, je bila Mayerjeva odločitev nepreklicna.

»O slovesu sem sicer razmišljal, a si nisem mislil, da se bom zanj odločil tako na hitro. V življenju so še drugi izzivi in upam, da spoštujete mojo odločitev,« je sporočil Matthias Mayer. Njegove izjave niso prepričale številnih alpskih smučarjev, trenerjev in spremljevalcev. Med njimi se je izpostavil dvakratni skupni zmagovalec svetovnega pokala Stefan Eberharter: »Menim, da v izjavi Mayerja nekaj manjka. Verjamem, da bo resnica prišla na dan z leti ter da bomo o njegovem slovesu še govorili.«