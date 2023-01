Pa je šel britanski BBC oni dan delat reportažo na zagrebške ulice. In je naletel na tri mladenke, ki so bile, tako navaja BBC, šokirane! In kaj jih je tako šokiralo? »Vse je res zelo zmedeno. Videti je ceneje, ampak je v resnici zelo drago. Ravnokar smo za dve kavi in kokakolo plačale šest evrov. Šokantno!«

Uff, res šokantno … Morda bi šle mladenke malo na obisk v prestolnico Slovenije in tukaj v kakšnem lokalu ob Ljubljanici skušale poiskati dve kavi in kokakolo za šest evrov. Niti najmanjših šans nimajo.