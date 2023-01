Iz parka Tabor so se protestniki sprehodili mimo RTV Slovenija prek Slovenske ceste in Tromostovja do Mestne hiše in pred nekdanjo tovarno Rog, kjer so poskušali odpreti vrata na dvorišče novonastajajočega ustvarjalno-kulturnega centra, kar so sicer preprečili policisti.

Sočasno s protestom proti gentrifikaciji mesta, uperjenega proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, so se zavzeli za ohranjanje alternativne scene v Ljubljani in za zaščito avtonomnih prostorov, kot je nedavno nastala Participativna ljubljanska avtonomna cona (Plac), pa tudi za javno zdravstvo za vse prebivalce.

»Protest se je organiziral ob drugi obletnici nasilne evikcije avtonomne tovarne Rog, ki je skoraj 16 let obstajala in zavzemala svoje mesto v družbi, kar so varnostniki družbe Valina in policija storili pod pretvezo, da v objektih Roga ni bilo nikogar. Protestira pa se tudi proti splošnim visokim stroškom bivanja v Ljubljani in podrejanju mesta interesom turistov in kapitala,« je povedal eden od udeležencev.

Udeleženka starejše generacije pa je protest podprla kot nekdo, ki že 40 let živi in dela v Ljubljani. »To mesto dejansko postaja mesto za elito, za ljudi z denarjem,« je povedala. »Sicer ne živim v centru, pač živim in delam tukaj, in po tolikih letih, tik pred penzijo sem, životariš s svojo plačo, pa delam v šolstvu. In naj to kdo komentira kakor hoče,« je dodala.

Mestna občina Ljubljana (Mol) je objekt nekdanje tovarne Rog, v katerem so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, prevzela v posest pred natanko dvema letoma in začela z njegovim rušenjem. Dejanje so pospremili protesti, posredovala je tudi policija.

Uporabniki Roga so zatrjevali, da so jih deložirali brez pravne podlage, ter že takrat opozorili na krčenje javnega prostora za prebivalce. Z navzkrižnimi tožbami se je primer znašel tudi na sodišču.

Aprila 2020 je bil nato ustanovljen javni zavod Center Rog, ki bo upravljal z novim kulturno-ustvarjalnim središčem s sodobnimi produkcijskimi prostori. Obnova se je začela januarja lani, njena vrednost je bila ocenjena na približno 20 milijonov evrov.