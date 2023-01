Ministrstvo za kulturo je že pred časom napovedalo združitev Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov javni zavod, včeraj pa se je to tudi uresničilo: vlada je namreč na redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Ta bo nasledil oba omenjena muzeja, z njim pa naj bi se po prepričanju vlade »okrepilo strokovno raziskovanje, vrednotenje in predstavljanje sodobne zgodovine«, ki »pretežno sovpada z začetkom procesa osamosvojitve Slovenije«. Združitev v novi muzej naj bi zagotovila tudi »transparentno in bolj kakovostno strokovno delo« ohranjanja nacionalne dediščine in njene izobraževalne vloge ter kolektivnega zgodovinskega spomina kot takega.

Med glavnimi razlogi za združitev zavodov je vlada navedla še optimizacijo strokovnega dela ter večjo dostopnost materialne in nesnovne kulturne dediščine s področja slovenske osamosvojitve in nastanka samostojne države, pa tudi usklajevanje dela med drugimi muzeji, strokovnimi društvi ter izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s tematiko osamosvojitve. »Obenem se bodo zmanjšali stroški poslovanja, izboljšala se bo organizacija dela, prav tako pa tudi ne bo več podvajanja oziroma prekrivanja zbiralnih politik, ki vplivajo na nastanek muzejskih zbirk.«

Prihaja vršilec dolžnosti

Z včerajšnjim sklepom sta oba dosedanja muzeja prenehala obstajati kot samostojna javna zavoda, njun pravni naslednik pa je novoustanovljeni muzej, ki bo imel sedež in razstavne prostore v Cekinovem gradu, torej v stavbi dosedanjega Muzeja novejše zgodovine Slovenije; del novega muzeja bo tudi dislocirana depojska enota v Parku vojaške zgodovine Pivka. Združitev bo postala uradna z dnem vpisa Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije v sodni register – zanjo bo poskrbel vršilec dolžnosti direktorja, ki naj bi ga kulturna ministrica Asta Vrečko imenovala v prihodnjih dneh, in sicer za dobo največ enega leta oziroma do imenovanja novega direktorja. Z vpisom novega zavoda v sodni register bo namreč prenehal tudi mandat direktorjema dosedanjih muzejev, Jožetu Dežmanu in Željku Osetu, ter drugim organom obeh zavodov.

Muzej slovenske osamosvojitve, ki ga je leta 2021 ustanovila vlada Janeza Janše, je že ob nastanku naletel na nasprotovanje velikega dela strokovne in širše javnosti, ki je v njem videl predvsem politični oziroma »ideološki« projekt takratne oblasti, za katerega ni bilo primernih strokovnih argumentov, podobno stališče pa je jeseni ob napovedi združitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije zavzela tudi sedanja ministrica. Proti »likvidaciji« Muzeja slovenske osamosvojitve so se sicer pričakovano izrekli na političnem polu, kjer so si to ustanovo sploh zamislili, ter nameravano združitev označili za »sramoto« in prezirljiv odnos do »ključnega obdobja nastanka države«, na pobudo SDS so o njej razpravljali tudi v parlamentarnem odboru za kulturo. Asta Vrečko je v odgovor na kritike večkrat poudarila, da ne gre za ukinjanje muzeja (ki ob ustanovitvi ni imel ne prostorov ne lastne zbirke), temveč za združevanje dveh ustanov iz strokovnih razlogov.