Vrstniško nasilje postaja vedno bolj pereč problem v šolah, izkušnje mladih LGBTIQ+ kažejo, da je šolsko okolje zanje drugo najbolj nevarno. »Projekt stremi k povečanju občutljivosti tako šolskega kolektiva kot mladih za prepoznavanje in pomen negativnega vpliva vrstniškega nasilja. Kljub večkratnim poskusom vzpostavitve dialoga v zadnjih mesecih se na več kot deset prošenj za sestanek ministrstvo ni odzvalo,« so v društvu zapisali v sporočilu za javnost.

Tematika LGBTIQ+, sploh v povezavi z izobraževalnim sistemom, je velikokrat označena za ideološko, so poudarili v društvu in dodali, da so mladi LGBTIQ+ v šolah in da je pedagoška obveza vsem mladim zagotavljati pogoje za optimalen razvoj. Po podatkih raziskav skoraj tretjina mladih LGBTIQ+ doživlja nasilje zaradi svoje spolne identitete, pri transspolnih osebah je ta odstotek še večji (43 odstotkov); 74 odstotkov jih prikriva svojo spolno identiteto iz strahu pred vrstniškim nasiljem. Nasilje v šoli se je med letoma 2003 in 2014 podvojilo, z 22 je naraslo na 44 odstotkov. »Zgovorna so tudi pričevanja strokovnih delavcev, učiteljev in ravnateljev o tem, da potrebujejo in želijo podporo ter da jim primanjkuje znanj za delo z mladimi LGBTIQ+ ter orodij za naslavljanje in preprečevanje nasilja v šolah,« so zapisali.

Društvo si že leta skupaj s šolami prizadeva odpirati vsebine, ki vključujejo tudi obravnavo vrstniškega nasilja. Vendar so jim zaradi nerazumevanja in različnih pritiskov, tako znotraj šol kot okolice, vrata največkrat zaprta. »Želimo si dialoga z ministrstvom, s katerim bi lahko skupaj načrtovali sistemske spremembe za varne in vključujoče šole,« so še dodali.