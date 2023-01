Finančni trgi se niso preveč ozirali na tovrstno vojno napoved demokratske vlade kongresnim republikancem, saj je vlada še pred začetkom dela novega kongresa trdila, da bo sedanja dovoljena meja javnega dolga dosežena šele poleti.

Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je nato pred dnevi naenkrat napovedala, da se bo to zgodilo že sedaj, takoj. Vendar pa je dodala, da lahko premetava denar in bankrot ZDA preloži do poletja.

Ministrstvo za finance je v pismu kongresnim voditeljem danes sporočilo, da je začelo izvajati izredne ukrepe, saj je vlada prekoračila zakonsko določeno možnost zadolževanja v višini 31.381 milijard dolarjev. Zgornja meja dolga, ki je umetno določena, je bila od 60. let prejšnjega stoletja povišana približno 80-krat.

»Kongres spoštljivo pozivam, naj nemudoma ukrepa in zaščiti polno vero v kreditno sposobnost ZDA,« je zapisala Yellenova.

Prepiri okrog meje javnega dolga so zadnji dve desetletji stalnica, ko je v Beli hiši demokrat, republikanci pa imajo v kongresu dovolj moči, da delajo težave.

Predstavniškemu domu kongresa sedaj vlada skupina okrog 20 republikanskih skrajnežev, ki so pokazali svojo moč pri volitvah predsednika Kevina McCarthyja. Ta je moral popustiti na vseh frontah, preden so dovolili njegovo izvolitev.

McCarthy bi lahko problem rešil gladko s tem, da bi se povezal z demokrati in po vzoru strankarskih kolegov v senatu zaščitil ugled ZDA. Vendar ne more, ker bi se potem dve leti ukvarjal samo še s tem, kako ostati na položaju, ker je za izvolitev na položaj privolil, da lahko le en republikanec kadarkoli razpiše glasovanje o njegovi odstavitvi.

ZDA se sedaj tja do poletja obeta politično obstreljevanje med kongresnimi republikanci in Belo hišo okrog meje javnega dolga, pri čemer demokratski predsednik Joe Biden trenutno odločno zavrača vsako možnost kakršnihkoli pogajanj in zahteva povišanje meje.

Republikanci želijo v zameno za povišanje meje javnega dolga doseči znižanje proračunske porabe, vendar gre za mešanje jabolk in hrušk. Pri meji javnega dolga gre za dolg, ki ga je kongres že ustvaril in ga je treba plačati. Glede proračuna z zmanjšanjem porabe pa naj se potem prepirajo, preden se ga potrdi.

Javni dolg predstavlja na primer plačevanje obresti imetnikom ameriških državnih obveznic, obenem pa tudi tekoče proračunske izdatke za vojsko ali pokojnine. Yellenova se bo potem, ko bo meja dolga presežena, morala odločiti komu bo kaj plačala. Političen samomor bi bil na primer, če plača Kitajcem, zanemari pa upokojence ali vojsko.

V vsakem primeru pa bo po mnenju gospodarskih analitikov prišlo do katastrofalnih posledic ne le za ameriški ampak tudi globalni finančni sistem ter svetovno gospodarstvo.

McCarthy je dejal, da se mora Biden zavedati politične realnosti, ki jo prinaša razdeljena vlada, in zgornjo mejo javnega dolga primerjal z zgornjo mejo dovoljene porabe imetnikov kreditnih kartic. Toda v času Donalda Trumpa, ki je dvakrat podpisal povišanje dovoljene meje dolga, ga to ni motilo.

Zgornja meja dolga je bila prvotno določena leta 1917, da je lahko vlada v času prve svetovne vojne izdajala obveznice brez kongresa. Težav večinoma ni bilo do leta 1995, ko je republikanska konservativna revolucija pod vodstvom predsednika predstavniškega doma Newta Gingricha začela s tem izsiljevati demokratskega predsednika Billa Clintona. Od takrat naprej se je igra ponavljala vsakič, ko je bil v Beli hiši demokrat.