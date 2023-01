Kranj. V prvih treh letih dobrodelne akcije V Kranju dobro v srcu mislimo, ki jo na pobudo župana Matjaža Rakovca mestna občina v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in Društvom prijateljev mladine Kranj organizira od leta 2019, so zbrali okroglih 67.000 evrov. Tokratno akcijo, ki se je začela lani decembra, so zaradi stisk občanov, ki so jim želeli pomagati in so jih izbrali na predlog kranjskih osnovnih šol, društva upokojencev in centra za socialno delo, podaljšali do 18. januarja.

Končna vsota zbranih sredstev letošnje dobrodelne akcije je znašala rekordnih 31.448 evrov. »Izbrali smo pisano paleto upravičencev do zbranih sredstev. Ena od njih je denimo invalidka, ki smo ji na njeni poti do samostojnosti pomagali s tem, da je naredila vozniški izpit za avto. Sinu matere samohranilke, ki je zapadel v slabo družbo, smo pri njegovih 25 letih pomagali, da je končal šolo in se vrnil na prava pota,« je ob zaključku dobrodelne akcije povedal Matjaž Rakovec.

Generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije Breda Krašna je poudarila, da v zadnjem letu zaznavajo veliko povpraševanja v povezavi z energenti, plačilom elektrike in dostavo kurjave. »Energetska revščina se ne kaže samo tam, kjer ljudje nimajo denarja za plačilo ogrevanja, ampak tudi tam, kjer so hiše in stanovanja neustrezno izolirani. Na tem področju bi lahko država v povezavi z eko skladom naredila precej več,« meni Breda Krašna.