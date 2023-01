Pirc Musar s predstavniki opozicijskih strank med drugim o zdravstveni reformi

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes srečala s predsednikom SDS Janezom Janšo in vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec ter predsednikom NSi Matejem Toninom in vodjo poslanske skupine NSi Janezom Ciglerjem Kraljem. V ločenih pogovorih so med drugim govorili o zdravstveni reformi, so sporočili z urada predsednice.