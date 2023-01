V študiji so raziskovalci univerze St. Gallen in inštituta IMD iz Lozane ugotavljali, koliko podjetij s sedežem v EU ali državah G7 je po začetku vojne dejansko zapustilo ruski trg. Kot so ugotovili, je bil v nasprotju s poročanjem o obsežnem eksodusu zahodnih družb iz Rusije dejanski umik zelo majhen.

»Še več, številna podjetja s sedežem v teh državah so se uprla pritiskom vlad, medijev in nevladnih organizacij, da zapustijo Rusijo,« so v sporočilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, zapisali na univerzi St. Gallen.

Bolj kot evropska in japonska podjetja so se za odhod iz Rusije odločala ameriška podjetja, a so tudi ta ukinila manj kot 18 odstotkov svojih podružnic v Rusiji, še kažejo rezultati študije. Sledila so japonska podjetja s 15 odstotki in podjetja iz EU z 8,3 odstotki.

Glede na ugotovitve univerze in inštituta so podjetja, ki so zapustila Rusijo, ustvarila le 6,5 odstotka dobička pred davki vseh podjetij iz EU in G7, ki poslujejo v Rusiji, zaposlovala pa so 15,3 odstotka vseh zaposlenih v takšnih podjetjih.