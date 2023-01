Na koalicijskem vrhu je bila predstavljena analiza stanja slovenskega zdravstva. Ključni del reforme bo preoblikovanje zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki ga v koaliciji vidijo kot jedro problema, saj upravlja s 4,5 milijarde evrov, javno zdravstvo pa poka po šivih. Koalicija zavodu očita, da je nadzor nad porabo denarja v zdravstvu pomanjkljiv in da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skriva določene podatke pred vlado. Na te očitke so se danes odzvali na ZZZS. »V vsakem primeru takšne in podobne očitke odločno zavračamo, saj ocenjujemo, da je ZZZS najbolj nadzirana institucija v Sloveniji, ki jo vsako leto revidira računsko sodišče,« je na novinarski konferenci dejala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar.

Po besedah Mlakarjeve si že deset let prizadevajo, da bi se spremenila vloga zavoda v zdravstvenem sistemu. »Želimo si aktivnejše vloge, takšne, kot jo imajo primerljive nemške in avstrijske zdravstvene blagajne, ali pa seveda tudi estonski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga je pred nedavnim kot vzor predstavil minister za zdravje,« je naštela generalna direktorica. Po njenih pojasilih tako na zavodu pričakujejo aktivnejšo vlogo plačnika in kupca zdravstvenih storitev, ki bo po načelih gospodarnosti in zdravstvene ekonomike ter na podlagi stroškovnih analiz izvajalcev postavljal realne cene zdravstvenih storitev ter zakupil programe zdravstvenih storitev skladno s potrebami prebivalcev.

Mlakarjeva je prav tako zavrnila navedbe, da ZZZS pred vlado skriva podatke. ZZZS po zagotovilih Mlakarjeve vsem deležnikom v zdravstvenem sistemu omogoča razpolaganje s podatki in jim jih dostavlja. »Res je, da je pred nekaj tedni ministrstvo za zdravje zaprosilo za dostop oziroma pooblastilo za rudarjenje po naših podatkovnih bazah, kar smo seveda z veseljem sprejeli, ker bi s tem imeli mi manj dela. Smo pa seveda kot upravitelji teh podatkov hkrati zahtevali pravno podlago za dostop, ki pa je trenutno ni. Mislim, da jo bo ministrstvo kmalu zakonsko opredelilo, takoj nato bodo prejeli pooblastila, prav tako pa smo že dogovorjeni za izobraževanje za rudarjenje v teh naših podatkovnih bazah,« je dejala generalna direktorica ZZZS.

