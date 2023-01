Kot so zapisali pri krovni slovenski zvezi v sporočilu za javnost, bo Malaga poleti gostila košarkarski spektakel. Dva tedna pred začetkom svetovnega prvenstva na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji se bodo v Andaluziji na povabilo ob praznovanju 100-letnice španske zveze pomerile Slovenija, ZDA in Španija.

V športni palači Jose Martin Carpena, ki sprejme okoli 11.500 gledalcev, se bosta v petek, 11. avgusta, pomerili Slovenija in Španija, naslednji dan bo Slovenija igrala obračun z ZDA, za konec turnirja pa bo v nedeljo na sporedu še obračun med Španijo in ZDA.

Turnir bo vsem trem reprezentancam služil kot priprava za SP, ki se bo začelo 25. avgusta. Reprezentanci Španije in ZDA sta osvojili zadnje štiri naslove svetovnih prvakov. Španci so bili najboljši leta 2006 na Japonskem in leta 2019 na Kitajskem, Američani pa v letih 2010 in 2014.

Slovenski košarkarji bodo imeli temeljite priprave na SP, saj se bodo 2. avgusta v Ljubljani in 4. avgusta v Atenah pomerili tudi z Grki. Vodstvo reprezentance sicer ureja še zadnje podrobnosti glede programa priprav. Dokončen program priprav in vsi tekmeci Slovenije bodo znani po žrebu skupin, ki bo 29. aprila v Manili.

Še pred poletjem Slovence čaka še zadnje kvalifikacijsko okno. Že 24. februarja se bodo v Tallinnu pomerili proti Estoniji, 27. februarja pa v Kopru proti Izraelu.