Kot je pojasnil Peskov, gre za morebitne dobave orožja, ki lahko zadane rusko ozemlje. Ob tem je dejal, da Ukrajina že ima orožje, ki ga uporablja za vsakodnevne napade na rusko ozemlje.

Peskov se je odzval na besede ruskega veleposlanika v ZDA Anatolija Antonova, ki je dejal, da bo Moskva uničila vsako orožje, ki ga bosta Washington ali zveza Nato dostavila Ukrajini.

Rusija je Zahod posvarila dan pred srečanjem kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v letalskem oporišču Ramstein v Nemčiji, na katerem naj bi članice Nata Kijevu zagotovile težje in sodobnejše orožje.

Ukrajina si že nekaj mesecev od zahodnih zaveznic prizadeva dobiti nadaljnjo pomoč v obliki težkega orožja, tudi tankov, a so bile zahodne države do tega zadržane, saj so menile, da bi Moskva tovrstno podporo lahko razumela kot njihov vstop v vojno. V zadnjih tednih pa se je retorika Zahoda nekoliko spremenila in več držav je že privolilo v dobave težkega orožja.

O vprašanju zagotavljanja orožja Ukrajini razpravlja tudi vojaški odbor Nata, ki danes zaključuje dvodnevno zasedanje.