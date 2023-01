Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bodo rahle padavine povsod ponehale, najkasneje na jugu. Čez dan bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na zahodu. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti okrepil severnik. Še nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem, severozahodnim Balkanom ter nad delom srednje Evrope je območje nizkega zračnega tlaka, ki se počasi polni. Od severovzhoda nad naše kraje doteka v nižjih zračnih plasteh nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno. Ob severnem Jadranu se bodo pojavljale plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo rahlo snežilo, padavine bodo popoldne marsikje ponehale. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bodo sprva še možne krajevne padavine. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V petek bo vremenska obremenitev oslabela in postopoma ponehala.