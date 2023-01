Bodoče študentke in študenti se lahko vpišejo na najrazličnejše humanistične in družboslovne programe, od študija slovenistike, številnih jezikov (od starih in klasičnih jezikov do številnih sodobnih jezikov, med drugim tudi slovaščine, nizozemščine, portugalščine, japonščine in korejščine) in prevajalstva, do filozofije, sociologije, psihologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, arheologije, etnologije in kulturne antropologije, muzikologije, bibliotekarstva in informatike, pedagogike in andragogike ter primerjalne književnosti.

Dijakinje in dijaki lahko v študijskem letu 2023/2024 na prvi stopnji študija izbirajo med 34 študijskimi programi, torej med več kot 50 različnimi programi oziroma smermi, svoj dvopredmetni študij pa lahko kombinirajo tudi z dvopredmetnim študijskim programom Teološke fakultete UL. V zadnjih letih smo na fakulteti akreditirali tudi nove študijske programe oziroma smeri: dvopredmetni program Portugalski jezik in književnost, dvopredmetno smer programa Muzikologija in tri smeri v okviru študijskega programa Prevajalstvo (Prevajalstvo – slovenščina–francoščina – dvopredmetna smer; Prevajalstvo – slovenščina-italijanščina – dvopredmetna smer; Prevajalstvo – slovenščina-nemščina – dvopredmetna smer).

Bodoče študentke in študenti na drugi stopnji študija izbirajo med več kot 90 programi oziroma smermi na 40 programih. Novejši programi oziroma smeri so: Digitalno jezikoslovje, smeri Tolmačenje za slovenski znakovni jezik (Tolmačenje), dvopredmetna (nepedagoška) smer programa Muzikologija, dvopredmetno smer programa Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji, štiri dvopredmetne smeri programa Prevajanje (slovenščina–angleščina, slovenščina–francoščina, slovenščina–italijanščina, slovenščina–nemščina).

Z novim študijskim letom bomo prvič razpisali mesta na dvopredmetni pedagoški smeri programa Muzikologija, dvopredmetni pedagoški smeri programa Južnoslovanski študiji in dvopredmetni nepedagoški smeri programa Zgodovina. Študentke in študenti lahko študij na naši fakulteti nadaljujejo na skupnem interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje, ki ga izvajamo skupaj s še petimi članicami UL in pokriva različna znanstvena področja.

Medsebojna podpora – tutorstvo na FF

Sistem tutorstva, ki je organizirana pomoč študentk in študentov višjih letnikov bruckam in brucem, je na Filozofski fakulteti UL izjemno razvejan in dodelan. Na vsakem od 21 oddelkov imamo tutorsko ekipo, nad katero bdi oddelčni koordinator, celoten sistem pa nadzoruje fakultetni koordinator tutorstva. Na fakulteti uspešno delujejo tudi tutorstvo za tuje študentke in študente, tutorstvo za študentke ter študente s posebnimi potrebami ter učiteljsko tutorstvo. Tutorstvo na Filozofski fakulteti UL spodbuja oseben pristop, zato vsak bruc oziroma brucka na svojem oddelku dobi svojega tutorja ali tutorko. Na začetku leta tutorji in bruci družno organizirajo posebna srečanja, da se brucke in bruci med seboj bolje spoznajo, študentsko tutorstvo pa je na voljo tudi kot izbirni predmet, ki je ovrednoten s kreditnimi točkami.

Prek meja – mednarodna dejavnost FF

Fakulteta se lahko pohvali z zelo razvejano mednarodno dejavnostjo in s številnimi študentskimi izmenjavami. Več kot 200 naših študentk in študentov vsako leto odhaja na študijsko izmenjavo ali prakso v tako rekoč vse programske države programa Erasmus+, gosto razvejana pa je tudi mreža naših partnerjev v državah zunaj Evropske unije. Vsako leto na fakulteti gostimo okoli 250 tujih študentk in študentov, ki jim nudimo nabor predmetov v angleškem jeziku. Najbolj razširjena programa izmenjav na fakulteti sta Erasmus in CEEPUS.

V okviru Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete deluje 24 raziskovalnih programov in 174 projektov. Mnogo naših raziskovalk in raziskovalcev je v samem vrhu svoje znanosti in so prejemniki najvišjih nacionalnih in mednarodnih priznanj. Filozofska fakulteta vodi projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ima tokrat za temo Človek, žival. Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani humanistika.si.

Zakladnice znanja – knjižnična dejavnost OHK in založništvo

Na Filozofski fakulteti deluje največja humanistična knjižnica v Sloveniji – Osrednja humanistična knjižnica (OHK) Filozofske fakultete UL. Sestavlja jo 18 oddelčnih knjižnic, ki podpirajo študijsko, pedagoško in raziskovalno delo, odprte pa so tudi za zunanje uporabnike in uporabnice.

Založniška dejavnost vseh organizacijskih enot in oddelkov je združena pod okriljem Znanstvene založbe Filozofske fakultete, ki je po številu izdanih naslovov s področja humanistike in družboslovja vodilna v Sloveniji in tudi med večjimi znanstvenimi založbami v Srednji Evropi.