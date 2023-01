Razvoj telekomunikacij je v zadnjih desetletjih tako silovit, da predstavlja vse večji izziv tudi za strokovne izobraževalne programe, ki si zaradi hitrega razvoja tehnologij prizadevajo slediti nenehnim spremembam na področju telekomunikacij. Priložnost v ŠC PET prepoznavajo v neposrednem sodelovanju s slovenskimi podjetji.

Direktorica Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Marjana Plukavec pravi, da si v izobraževalnem programu za poklic tehnik elektronskih komunikacij stalno prizadevajo izpolnjevati zahteve razvoja in mladim ponuditi uporabna znanja za njihovo karierno pot. Vsebine programa so v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje Slovenije (CPI) in s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL) prenovili leta 2019. Prihodnje leto bo tako na trg dela vstopila prva generacija maturantov s tovrstnim znanjem in veščinami, za katere med delodajalci velja veliko zanimanje.

Ker se na ŠC PET zavedajo, kako pomembno je povezovanje teoretičnega s praktičnim znanjem, so vzpostavili vezi s številnimi podjetji, kjer lahko dijaki opravijo praktično usposabljanje. Še več, na slovenskem trgu proaktivno sodelujejo tudi s ključnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Posledično se njihovim dijakom obeh izobraževalnih programov, tako tehnik elektronskih komunikacij kot ekonomski tehnik, odpirajo tudi številne zaposlitvene možnosti, saj s svojim znanjem postajajo vse bolj iskan kader tudi pri vodilnih slovenskih operaterjih internetnih in mobilnih omrežij. V ŠC PET tako dijakom in študentom odpirajo številne možnosti njihovega nadaljnjega kariernega razvoja, zato se bodo tudi vnaprej, skladno s trendi trajnostnega razvoja in evropske zelene agende, zavzemali za posodobitev obstoječih izobraževalnih programov.

»V družbi T-2 s ŠC PET sodelujemo že vrsto let in v tem času smo s to izobraževalno ustanovo stkali trdne vezi, ki jih nenehno nadgrajujemo,« poudarja Jakup Mujakić, vodja oddelka za upravljanje človeških virov. »Študentom in dijakom redno omogočamo opravljanje prakse v družbi T-2, tako da že v času šolanja podrobneje spoznajo načine in procese dela pri nas. Naš interes je mlade pobliže spoznati in si tudi na ta način olajšati izbirni proces pri bodočem zaposlovanju kadrov.«

Praksa kot vstop v podjetje

V družbi T-2 razpisom za opravljanje prakse namenjajo veliko pozornosti, saj si prizadevajo, da bi mladi v tem času pridobili konkretne delovne izkušnje. V delovni proces jih ne vključujejo kot izvajalce lažjih administrativnih del, ampak jih karseda intenzivno vpletejo v vsakodnevne delovne procese.

Več opravljenih praks, večja verjetnost za zaposlitev

Jakup Mujakić ob tem izpostavlja še druge prednosti, ki so jih pri njih deležni mladi: »Zelo veliko nam pomeni, da se dijaki in študenti vračajo k nam in v teh primerih smo še toliko bolj pozorni, da jih pri opravljanju prakse vpeljemo v različne oddelke, kjer lahko pridobijo karseda širok vpogled v različne delovne izzive, ki jih ponujamo v družbi T-2. Tak sistemski pristop ocenjujemo kot dober, saj smo lani že zaposlili prve sodelavce, ki so svoje izkušnje na T-2 pridobili prav v času študentskih praks.«

Kot prvi, ki se je po tem modelu razvoja kadrov pridružil ekipi omrežnih tehnikov, je bil David C., diplomant programa inženir elektronskih komunikacij na ŠC PET, ki je svojo odločitev pojasnil z besedami: »Za zaposlitev v družbi T-2 sem se odločil po tem, ko sem pri njih že opravil prakso. Delo me je navdušilo in brez pomislekov sem se odločil pri njih začeti graditi svojo kariero.« Ekipi omrežnih tehnikov se je pridružil tudi Nejc Ž., ki je svoj vstop v tim sodelavcev opisal takole: »Res sem bil vesel, ker so mi v T-2 že v času opravljanja prakse omogočili seznaniti se z izzivi in pridobiti izkušnje pravega terenskega dela. Delo me je pritegnilo, h končni odločitvi pa je pomembno prispevalo tudi predhodno poznavanje sodelavcev, saj so me že v času prakse res lepo sprejeli v svojo ekipo.«

Dobre izkušnje z mladimi, željnimi znanja, kar same po sebi kličejo k intenzivnejšemu nadaljevanju sodelovanja s ŠC PET. Tako so pri operaterju T-2 sprejeli odločitev, da z letošnjim letom podvojijo število priložnosti za opravljanje praktičnega dela, po opravljeni praksi pa vzornim študentom odprejo tudi možnost za trajnejšo zaposlitev. Seveda si želijo sodelovanje z izobraževalno ustanovo poglobiti in razširiti še na druga področja.

Iskanje priložnosti nadgradnje sodelovanja

Ker se v ŠC PET zavedajo, da zgolj pridobivanje teoretičnega znanja v procesu izobraževanja še zdaleč ni dovolj, so se skupaj z operaterjem T-2 odločili vzpostaviti namenski laboratorij, ki bo omogočal simulacijo delovanja internetnega omrežja v šolskih učilnicah. To ne pomeni le dostopa do internetnega omrežja v učilnici, pač pa preoblikovanje učilnice v sestavni del omrežja. Ta laboratorij bo vključeval vse vrste tehnologij dostopa do internetnega omrežja, ki ga uporabljamo danes, in hkrati tehnologij, ki bodo prisotne v prihodnosti. Na ta način bodo dijaki in dijakinje programa tehnik elektronskih komunikacij dobili pravi vpogled v dogajanje v omrežju enega vodilnih slovenskih operaterjev, hkrati pa bodo ustrezno pripravljeni tako za opravljanje praktičnega dela izobraževanja kot tudi za kasnejšo zaposlitev ali samostojno podjetniško pot.

*** Vsebine programa so na ŠC PET v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraževanje Slovenije (CPI) in s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL) prenovili leta 2019. Prihodnje leto bo tako na trg dela vstopila prva generacija maturantov s tovrstnim znanjem in veščinami, za katere med delodajalci velja veliko zanimanje.

*** Ker se na ŠC PET zavedajo, kako pomembno je povezovanje teoretičnega s praktičnim znanjem, so vzpostavili vezi s številnimi podjetji, kjer lahko dijaki opravijo praktično usposabljanje. Še več, na slovenskem trgu proaktivno sodelujejo tudi s ključnimi ponudniki telekomunikacijskih storitev.