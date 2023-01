Naša vizija je razvoj v smeri kakovostne šole, kjer lahko dijaki preizkušajo svojo ustvarjalnost, imajo možnost kritičnega mišljenja in skupaj s profesorji ustvarjajo pozitivno klimo na šoli. Varno, spodbudno okolje in razvijanje dobre komunikacije vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu lahko zagotovi optimalen razvoj posameznika.

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana (www.svsgugl.si) je šola z več kot 70-letno tradicijo, uspehi in ambicijami.

Na šoli izvajamo štiri programe: Predšolska vzgoja, Gimnazija in dve smeri Umetniške gimnazije – sodobni ples ter gledališče in film.

Pouk na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana poteka v učilnicah, opremljenih s sodobno video in računalniško tehnologijo, praktične ure pouka pa potekajo tudi v kabinetih z instrumenti, sodobnih plesnih in gledaliških dvoranah, filmskih in glasbenih studiih ter učilnicah, prirejenih za odrske nastope. Pouk je dopolnjen s praktičnim delom, z vajami in laboratorijskim delom, mednarodnimi projekti ter ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori in športnimi dnevi. Na podlagi želja dijakov na šoli vsako leto izvajamo veliko različnih krožkov in tečajev. Šola ima brezžični dostop do interneta, vsak dijak ima na voljo svojo garderobno omarico. Pouk poteka na dveh lokacijah za Bežigradom, ki sta blizu druga drugi.

Uspešnost na maturi

V času izobraževanja naši dijaki dosegajo dobre rezultate. Izpostavili bi uspešno napredovanje dijakov ob koncu šolskega leta in zanemarljiv osip. Uspešnost na poklicni maturi je nad slovenskim povprečjem, na maturi pa primerljiva s slovenskim povprečjem.

V šolskem letu 2022/2023 šolo obiskuje 968 dijakinj in dijakov, zaposlenih je 93 učiteljev in učiteljic. Posebnost naše šole predstavljajo različni programi, ki se med seboj prepletajo, in prav izkoriščanje sinergije pomeni dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.

Splošno maturo v šolskem letu 2021/2022 je opravilo 97 dijakov in dijakinj četrtega letnika gimnazije in umetniške gimnazije od 102 dijakov in dijakinj, ki so k maturi pristopili (95-odstotna uspešnost).

Poklicno maturo v šolskem letu 2021/ 2022 je opravilo 105 dijakov in dijakinj četrtega letnika programa predšolska vzgoja (100-odstotna uspešnost). Na spomladanskem roku je šest dijakinj prejelo spričevalo s pohvalo (štiri zlate maturantke, dve diamantni – vse možne točke).

Program predšolska vzgoja

Predšolska vzgoja je štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja, kjer se prepletajo splošni predmeti in strokovni moduli in kjer si po uspešno opravljeni poklicni maturi dijaki pridobijo poklic vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja (seveda pa svoje izobraževanje lahko tudi nadaljujejo).

Na SVŠGUGL je naš pouk v programu predšolska vzgoja zelo zanimiv in raznolik – dijaki se učijo igrati klavir ali kitaro in flavto, pojejo, plešejo, likovno ustvarjajo, opravljajo praktično usposabljanje v vrtcu, soustvarjajo lutkovne, gledališke ali plesne predstave za predšolske otroke, spoznavajo igre za otroke, biološki in psihološki razvoja otroka, proces vzgoje in izobraževanja, hodijo na strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino ter še mnogo drugega.

Kot zanimivost lahko povemo tudi, da šola uspešno sodeluje v projektih Erasmus+, prek katerih dijakom in dijakinjam omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini!

Program gimnazija

Hallo! ¡Hola! Salut! Ciao! Nemško, špansko, francosko, rusko ali italijansko, v gimnaziji na SVŠGUGL vsi razumemo in govorimo skupni jezik. Razumemo se tudi naravoslovci in družboslovci, športniki, glasbeniki in umetniki. Poleg učenja skupaj potujemo po Sloveniji in v tujino, sodelujemo pri različnih krožkih (likovni, psihološki, instrumentalni, kemijski, jezikovni, LGBTIQ+, hiphop in rap, ŠILA, filmski, pevski, krožek socialnih omrežij …), obiskujemo festivale in abonmaje, tekmujemo in delujemo na področju prostovoljstva. Kdor želi v srednji šoli dobiti veliko znanja in ustvariti trdno in dobro podlago za svoje nadaljevanje izobraževanja v katerikoli študijski smeri, potem je zanj program gimnazija na SVŠGUGL prava odločitev!

Program umetniška gimnazija – smer gledališče in film

Dijaki in dijakinje na SVŠGUGL imajo v okviru programa gledališče in film različne gledališke in filmske praktične delavnice, znotraj katerih raziskujejo potenciale umetniškega filmskega in gledališkega jezika, kreirajo svoje zgodbe, jih odigrajo ter sami tudi posnamejo ter zmontirajo. Na šoli jih učitelji in učiteljice spodbujajo k razumevanju umetnosti, k razvijanju svoje kreativnosti ter k čim globljemu in večplastnemu razumevanju filma in gledališča.

Na šoli imamo na razpolago avdiovizualno opremo, specializirane studie in učilnice ter dve polno opremljeni dvorani za uprizoritvene dejavnosti (100 in 180 sedežev).

Vsi skupaj uživamo tudi v filmskih večerih in v snemanju šolske nadaljevanke Liki.

Program umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples

Program dijakom in dijakinjam omogoča, da svojo nadarjenost za ples razvijajo na temelju strokovno preverjenih in kakovostnih vzgojno-izobraževalnih pristopov s poudarkom na razvijanju njihovih individualnih umetniških kvalitet.

Strokovni del predmetnika je razdeljen na praktični (sodobne plesne tehnike, kompozicija plesa, balet) in teoretični del (glasba, zgodovina plesa in odrske umetnosti). Znanja, ki jih dijaki in dijakinje pridobijo v štirih letih, jim pomagajo razviti lastni jaz pri oblikovanju plesnega izraza.

Vsako leto se dijaki predstavijo tudi v več plesnih produkcijah, sodelujejo na plesnih srečanjih, tekmovanjih, festivalih in revijah ter ustvarjajo z drugimi šolami v Sloveniji in tujini.

Pouk praktičnih predmetov s področja plesa poteka v plesnih dvoranah na šoli.

*** Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je šola z več kot 70-letno tradicijo, uspehi in ambicijami.

*** V šolskem letu 2022/2023 šolo obiskuje 968 dijakinj in dijakov, zaposlenih pa je 93 učiteljev in učiteljic. Posebnost predstavljajo različni programi, ki se med seboj prepletajo, in prav izkoriščanje sinergije pomeni dodatno kakovost pri različnih šolskih in interesnih dejavnostih.