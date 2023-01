»Medicinska sestra je kot sončni žarek, ki posveti v vse temine življenja, ne da bi sebe umazal,« so besede Angele Boškin, prve medicinske sestre na Slovenskem, na katere nas je spomnila mag. Silva Kastelic, ravnateljica Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

In prav zaradi situacije v širši družbi imajo zdravstvene šole danes še toliko večjo odgovornost, da znajo dijake ustrezno pripraviti na njihovo poklicno pot in izzive, s katerimi se bodo gotovo srečevali.

Poslanstvo ostaja, spremenile so se okoliščine

Bistvo poklica tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra – ne glede na uradno poimenovanje, ki se je že prevečkrat spremenilo – najbolj razumemo, ko smo v vlogi pacienta. Takrat so ljudje v modrem tisti, od katerih pričakujemo sočutje in znanje – da bolnega in nemočnega človeka sprejmejo z empatijo in mu znajo svetovati, ob tem pa strokovno opraviti svoje delo. »Pravzaprav poslanstvo medicinske sestre ostaja podobno ali kar isto, kot je bilo poslanstvo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem. Spremenile so se le okoliščine, a še vedno so pomembni skrb za razvoj javnega zdravstva, kakovostno izobraževanje, timsko delo ter visoki standardi pri izobraževanju in odnosu do dela, ki temelji na empatiji,« pripoveduje mag. Silva Kastelic.

Trenutno vlada v družbi veliko pomanjkanje zdravstvenih delavcev. Vendar je med tistimi, ki vztrajajo v tem poklicu, še vedno večina takih, ki svoje delo – ne glede na izredno zahtevne okoliščine − opravljajo kot poslanstvo v službi človeka. »Prepričana sem, da bo zdravstveni sistem sprevidel in se bodo uredili normativi ter vrednotenje dela. Poleg sistemske ureditve pa vsak zaposleni potrebuje tudi varno in spodbudno delovno okolje ter možnosti za razvoj, kar prispeva k dostojanstvu človeka. Zdi se mi pomembno, da so v delovno okolje vgrajeni spoštovanje, sodelovanje in skrb za vsakega zaposlenega, da lahko zdravstveni delavci z nekim močnim zaledjem in podporo pristopajo k celostni obravnavi bolnika,« trenutno družbeno situacijo komentira Silva Kastelic.

V čem se ta poklic razlikuje od drugih

»Pri tem poklicu lahko razvijaš prav vse svoje talente in vse, kar znaš, lahko dobro unovčiš pri delu z ljudmi. Poleg strokovnega znanja, ki ga vsak zaposleni vse življenje pridobiva tako s študijem strokovne literature kot z usposabljanji in izkušnjami v delovnem okolju, zelo pridejo do izraza človeške vrline in vse sposobnosti ter nadarjenosti. Temeljno načelo dela z ljudmi pa je empatija. Pravzaprav zdravstveni delavci pri opravljanju svojega dela v službi človeka pridobivajo vse to, kar jih dela bolj človeške, zaradi česar je tudi družba bolj človeška.«

Empatija in odnos pa sta seveda recipročna. Zdravstveni delavci prejmejo ogromno hvaležnosti in človeške topline od svojih pacientov ali oskrbovancev, kar pomembno osmišlja njihovo poslanstvo. To izkusijo že dijaki pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom in to tudi navajajo kot dodano vrednost in motivacijo za delo.

In s tem ko skrbimo za zdravstvene delavce, skrbimo za družbo v celoti, saj je empatija v medsebojnih odnosih osnovno vezivo našega sobivanja.

Celostni pristop

Mladi, ki se odločijo za zdravstveno šolo, imajo možnost, da v štirih ali treh letih glede na izbrani program pridobijo potrebno strokovno znanje in praktične veščine za opravljanje svojega poklica z zavedanjem, da bodo znanje in veščine celo poklicno pot nadgrajevali in izpopolnjevali. »Dijaki so hkrati v zelo zahtevnem obdobju odraščanja, zato v času šolanja skrbimo za celostni razvoj mladostnika in za spodbudno ter varno učno okolje. Veliko pozornosti namenimo vzgojnemu delovanju, predvsem s preventivnimi dejavnostmi. Celostni pristop omogoča, da se mladostnik razvije v zrelo osebnost, kar je za opravljanje poklica v zdravstvu izredno pomembno,« o pristopu k vzgoji in izobraževanju na šoli razmišlja ravnateljica Silva Kastelic. »Naši dijaki imajo v času šolanja veliko priložnosti, da s praktičnim izobraževanjem v kliničnih in socialnih ustanovah od znotraj spoznajo delovno okolje in svoj bodoči poklic. Številni delajo tudi kot prostovoljci in še dodatno spoznavajo široko paleto raznovrstnega dela, ki ga lahko opravljajo. Po končani srednji šoli se lahko zaposlijo in so dobro pripravljeni za opravljanje svojega poklica (možnosti zaposlitve je veliko in se še povečujejo) ali pa nadaljujejo šolanje oziroma študij. Poti so odprte.«

Dijaki srednjih zdravstvenih šol v času šolanja pridobijo veliko uporabnega znanja in razvijejo praktične veščine, ki jim koristijo tako v družinskem življenju kot sicer v družbi. Pridobijo delovne navade, hkrati pa se tudi osebnostno razvijajo in utrdijo, saj na primer v tretjem letniku že vstopijo v avtentično delovno okolje z upoštevanjem vseh zahtev delovnega procesa in poleg tega tudi samostojno v delovni proces v sklopu praktičnega usposabljanja z delom.