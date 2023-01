Najhujša nočna mora se je košarkarski Cedeviti Olimpiji uresničila. Ljubljančani so v 11. krogu evropskega pokala gostili Cluj, z zmago pa bi se lahko vključili v boj za mesta, ki peljejo v končnico. A znova zdesetkani zmaji tega niso bili sposobni. Z eno najslabših predstav v sezoni niso bili konkurenčni nasprotniku, ki prav tako ni pokazal ničesar posebnega. Možnosti za preboj vsaj na osmo mesto v skupini A, ki še pelje v izločilne boje, so se tako močno zmanjšale, za nameček pa Olimpijo zdaj čakata izredno neugodni gostovanji pri Crveni zvezdi in Joventutu.

»Paziti moramo od začetka, da se podobno kot proti Bursasporju ne bomo takoj znašli v velikem zaostanku,« je pred tekmo proti Cluju sporočal trener Olimpije Jurica Golemac, a očitno ga njegovi igralci niso slišali. Ljubljančani, ki so kljub drugačnim napovedim znova pogrešali Karla Matkovića, so gromozansko napako v obrambi storili že v prvih sekundah, ko so povsem samega pri metu za tri točke pustili krvnika s prve tekme Stefana Birčevića, nekaj trenutkov zatem pa jo ponovili. Kljub zavedanju, da jim manjka višina, je Amar Alibegović nespametno hitro dobil dve osebni napaki, kar je Golemca postavilo v še težji položaj. Domači igralci so padali iz napake v napako na obeh straneh igrišča, kar so gostje s pridom izkoriščali in hitro povedli z dvomestno prednostjo.

Grozljivke na igrišču so sredi prve četrtine imeli dovolj tudi navijači v Stožicah, saj je bilo mogoče slišati prve žvižge. S svojim šovom so neugodno klimo prekinili delilci pravice, ki so sredi druge četrtine dosodili osebno napako Maticu Rebcu. Zapisnikarska miza jo je pripisala Edu Muriću, kar bi bila njegova tretja. Na to je kapetan Olimpije nekajkrat miroljubno opomnil enega od sodnikov. Ta je njegov pristop očitno dojel drugače in mu brez potrebe pokazal tehnično napako, nato pa še Golemcu, ki je ob robu igrišča povsem izgubil živce in med drugim tudi slekel suknjič ter ga zalučal na tla. Podobno bi moral znoreti tudi na svoje igralce, ki so še naprej igrali medlo in povsem nepovezano. Z individualnimi potezami so sem ter tja prišli do točk, od 15. minute do glavnega odmora pa tudi po zaslugi nespretnih potez nasprotnika ohranili svoj obroč nedotaknjen. Zaostanek po prvem polčasu zmajev je tako znašal sedem točk, kar je bilo glede na potek dogodkov izredno ugodno.

Tudi na začetku drugega gostitelji niso popuščali. Od 15. do 22. minute jim je uspel delni izid kar 15:0, s čimer so nasprotnika ujeli in imeli preko Josha Adamsa priložnost, da prvič na tekmi povedejo. Američan je zgrešil odprt met, Olimpija pa je na drugi strani znova storila napaki v obrambi, po katerih sta nasprotnikova igralca ostala sama pri metih za tri točke in darili na veselje 15 gostujočih navijačev, ki so ves čas spodbujali svoje ljubljence, sprejela. Nalet Cluja so kapetan Murić in soigralci tokrat uspeli odbiti in po delnem izidu 9:0 storili tisto, kar na začetku polčasa niso – prvič povedli. A s tem se njihove težave niso končale. Edo Murić je ob koncu tretje četrtine prejel peto osebno napako, ostalim igralcem pa so začele vidno pojenjati moči. Romunsko moštvo je to znalo izkoristiti in iz Stožic odneslo pomembno zmago.

Evropski pokal, 11. krog, druge tekme skupine A: Bourg – Venezia 86:79, Joventut – Bursaspor 83:82, Prometej – Breascia 79:72, Ulm – Lietkabelis 78:69, vrstni red: Bourg 8-3, Joventut in Prometej 7-4, Venezia, Bursaspor in Ulm po 6-5, Brescia 5-6, Lietkabelis in Cluj po 4-7, Olimpija 2-9.