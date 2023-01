Skoraj dvajset let, vse odkar je oblekel uniformo, je londonski policist David Carrick posiljeval in trpinčil ženske. Priznal je krivdo za več kot 70 obtožb spolnih napadov, med drugim najmanj 40 posilstev, žrtev je bilo najmanj dvanajst. Številne je napadel večkrat. Eni od njih se je celo pohvalil, da je zaradi uniforme »nedotakljiv«. Imel je prav, saj so bili njegovi sodelavci in delodajalci že leta seznanjeni z očitki spolnega predatorstva, ustavili pa ga niso. Poznan je bil kot Dave baraba, imel je sloves zlobnega in krutega človeka, a ga nihče od sodelavcev v vseh teh letih ni ne prijavil ne nadrejenim izrazil zaskrbljenosti. V ponedeljek so se v policiji opravičili osuplim Britancem, ki so lahko prebirali, kaj vse je 48-letni policist počel svojim žrtvam. »Ta moški je dolga leta na najbolj gnusen način zlorabljal ženske. Mi pa smo jih pustili na cedilu. Razumem, da se mnoge zdaj sprašujejo, ali sploh lahko zaupajo policiji,« se je opravičil vodja londonske metropolitanske policije Mark Rowley.

Izolacija, nadzor, zloraba

Seznam grozodejstev, s katerimi je trpinčil svoje žrtve, je dolg. Na nekatere je prežal na aplikacijah za spoznavanje, druge je omrežil za točilnim pultom. Na prvi pogled je deloval simpatičen, zabaven, šarmanten in karizmatičen, njihovo zaupanje je pridobil z uniformo, češ da mu kot policistu lahko zaupajo. Lagal je. Kaj kmalu se je izkazalo, da gre za manipulativnega človeka z željo po mučenju. Nadzoroval je, kaj in koliko jedo, jim govoril, da so debele in lene, ter jih povsem izoliral od družine (tudi otrok) in prijateljev. Tako je imel popoln nadzor nad njimi. Po več ur jih je zaklepal v omaro pod stopnicami, ki je bila manjša od pasje kletke, jih bičal s pasovi, vlekel za lase ter poniževal. Včasih so morale gole čistiti hišo, drugič piti njegov urin (nekaterim je uriniral naravnost v usta). Imel jih je za svoje sužnje in »ku**e«. Ena od domnevnih žrtev, ki je bila več let v podrejenem odnosu s sadističnim policistom, je spregovorila za britanski tabloid Sun. Carrick se je hvalil, kako ga zaradi njegovega statusa nikoli ne bodo ujeli, če pa že, mu nikoli ne bodo sodili. Imel se je za nedotakljivega. Pojasnila je, da je ni posilil, jo je pa poniževal, ji ukazoval, naj se obnaša kot prostitutka, jo vklepal z lisicami, domov pa tudi večkrat prinesel pištolo in pendrek. »Lahko te ubijem, ne da bi za seboj pustil kakšne dokaze,« ji je grozil. Vprašala se je, kako so lahko takega človeka sploh spustili v policijske vrste. Ni edina.

Prve obtožbe že v najstništvu

Po dveh letih vojske je Carrick policist postal leta 2001, star 26 let, čeprav so bile že takrat znane obtožbe o nadlegovanju, ki jih je podalo nekdanje dekle. Nikomur ni bilo mar zanje. Dve leti zatem je začel napadati ženske, jih siliti v spolne odnose in druge grozote. Policija je bila večkrat seznanjena z očitki o njegovem neprimernem in nasilnem vedenju, vendar nikoli ni resno ukrepala. Še več, pred leti je celo napredoval do položaja pripadnika oborožene enote londonske policije za zaščito poslancev in tujih diplomatov. Leta 2021 so ga aretirali zaradi suma posilstva 50-letnice, a ga niso suspendirali, temveč so mu zgolj omejili službene obveznosti. Kaj veliko ga niso preiskovali, saj bi, če bi se poglobili v njegovo zgodovino, naleteli na številne obtožbe nasilja in zlorab. Prva sega še v njegova najstniška leta, je potrdila njegova mama. Obtožbo posilstva so sicer ovrgli, a je poročanje v javnosti opogumilo dvanajst drugih žrtev, da so spregovorile. Prej jih je z grožnjami namreč prisilil v molk.

Odpustili so ga šele pred kratkim, po priznanju spolnih napadov. Kazen mu bo sodišče izreklo v začetku februarja.