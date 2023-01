Iz prestolnic od Ankare do Ljubljane in Washingtona so včeraj v Kijev prihajali izrazi sožalja, potem ko je ukrajinsko notranje ministrstvo mahoma ostalo brez vodstva v strmoglavljenju helikopterja, v katerem so umrli notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik in državni sekretar. Helikopter je v mestu Brovari, ki ga opisujejo tudi kot predmestje Kijeva, strmoglavil na vrtec, ki je ob tem zagorel. Vseh žrtev je bilo 14, med njimi en otrok, poškodovanih je bilo 25, med njimi enajst otrok.

Helikopter je bil na poti na bojno območje, so sporočili v Kijevu. Vzrok nesreče sprva ni bil znan in ga ugotavlja preiskava. Med tremi mogočimi, ki jih omenjajo, so sabotaža, tehnične težave ali kršenje pravil letenja. Vlada je sporočila, da je bila posadka izkušena in izurjena za letenje v težkih pogojih (bilo naj bi megleno), helikopterji pa sicer letijo nizko zaradi izogibanja napadom.

«Nismo začeli vojne, jo bomo pa končali«

Sprva ni bilo poročil o znakih napada na helikopter, a predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da »v času vojne ni nesreč« in da je »smrt vsakega posameznika posledica vojne«. Po videopovezavi je nagovoril udeležence svetovnega gospodarskega foruma v Davosu. Začel je z minuto molka, nato pa pozval k dobavi orožja Ukrajini in dodal, da »mi nismo začeli te vojne, jo bomo pa končali«.

Minister Monastirski je najvišji predstavnik Ukrajine, ki je umrl med vojno z Rusijo. Notranje ministrstvo je vodil od leta 2021, bil je član stranke Zelenskega in njegov tesni sodelavec. Njegov namestnik Jevgenij Jenin je bil strokovnjak za protiobveščevalno dejavnost in obveščevalne dejavnosti na tujem, državni sekretar Jurij Lubkovič pa za dnevno vodenje ministrstva, je za BBC povedal profesor varnostnih ved na Univerzi v Bathu Patrick Bury in dodal, da nekateri v Ukrajini dogodek označujejo kot »obglavljenje notranjega ministrstva« in hud udarec za vlado.

Tanki ostajajo vroča tema

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil včeraj v Sankt Peterburgu na 80. obletnici konca nacističnega obleganja mesta. Med strokovnjaki se govori, da bo kmalu naznanil novo mobilizacijo, in čeprav so jo nekateri pričakovali že včeraj, se to ni zgodilo. Dejal pa je, da je zmaga Rusije v Ukrajini neizogibna, tudi zato, ker proizvede toliko raket kot skoraj ves preostali svet skupaj.

V zvezi Nato opozarjajo, da se Rusija pripravlja na dolgo vojno in da morajo biti na to pripravljene tudi zaveznice, kot je dejal namestnik generalnega sekretarja Mircea Geoana. Največje vprašanje trenutno je pomoč Ukrajini v tankih. Kijev pravi, da bi s tanki ob boku pehoti lažje prešel v ofenzivo, potrebovali naj bi jih vsaj 300. Kot prva je pošiljko na zahodu napovedala Velika Britanija in s tem nekako odpravila tabu temo, tako da ji bodo verjetno prej ko slej sledile tudi druge države. Največja pozornost velja Nemčiji in njenim tankom leopard 2, ki naj bi bili najprimernejši. Kancler Olaf Scholz se je tej temi v Davosu izognil in dejal, da je treba preprečiti, da bi vojna v Ukrajini prerasla v vojno med Natom in Rusijo. Wall Street Journal pa je včeraj poročal o nemškem stališču, da v Ukrajino ne bodo pošiljali svojih tankov, če svojih ne pošljejo ZDA.