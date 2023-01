20 odstotkov od 50

Po tiktoku in drugih spletnih omrežjih že nekaj dni kroži posnetek, na katerem spraševalec dekleti s frizerske šole zaslišuje, koliko je 20 odstotkov od 50. A jima ne gre in ne gre, zato na pomoč pokličeta sošolca, ki se samo zareži in odvrne, da nima pojma. Pokličeta še sošolko, ki po nekaj minutah razmišljanja izstreli pravilen odgovor in se ob tem pohvali, da ima matematiko štiri.