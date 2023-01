Prijeta osmerica je zanikala ponarejanje dokumentov in poskus trgovine z otroki, med katerimi je najmlajši star 15 mesecev, drugi trije pa tri leta, so poročali zambijski mediji. Med hrvaškimi posvojitelji sta medijsko najbolj izpostavljena Zoran Subošić, bolj znan kot kitarist rokovske skupine Hladno pivo, in njegova soproga Azra Imamović Subošić, zaposlena kot administratorka na hrvaškem ustavnem sodišču.

Hrvaški posvojitelji po otroke niso šli v Kongo, temveč so se odpravili v tretje največje zambijsko mesto Ndola, ki leži nedaleč od meje s Kongom in okoli 180 kilometrov od zambijske prestolnice Lusake. Imeli so sodne odločbe o posvojitvi, izdane v Kongu, ki so jih verificirala tudi hrvaška sodišča, otroci pa so dobili hrvaško državljanstvo in potni list. V enem izmed tamkajšnjih hotelov so nekaj dni čakali na otroke, ki so jih z domnevno uradno dokumentacijo o posvojitvi pripeljali iz Konga. Potem so bili namenjeni na Hrvaško, a so jih skupaj s posvojenci, ki so dobili tudi priimke svojih novih staršev, zaradi suma kaznivih dejanj 7. decembra prijeli na mednarodnem letališču Simona Mwanse Kapwepweja v Ndoli. Od takrat je osmerica hrvaških državljanov v priporu, malčki pa so dobili status žrtev trgovine z otroki.

»Otroci so nameščeni v zambijski ustanovi za namestitev mladoletnih otrok brez ustreznega starševskega varstva. Zambijske oblasti glede na obtožbe menijo, da otroci niso hrvaški državljani, ne glede na to, da imajo vse hrvaške papirje,« je novinarjem pojasnil minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko Marin Piletić.

Na prvi obravnavi na sodišču v Ndoli prejšnji teden so med drugimi pričali zaposleni v hotelu, v katerem so bili nameščeni Hrvatje, in potrdili, da so pristojnim zambijskim migracijskim službam prijavili, da so gostje prišli brez otrok, potem pa so jim jih pripeljali. Zambijski mediji navajajo, da zaposleni v hotelu niso imeli pripomb glede vedenja hrvaških parov do otrok.

Osumljenci bodo v Zambiji v priporu

Sodnik je osmim »osumljencem za poskus trgovine s štirimi kongovskimi otroki na ozemlju Zambije« odobril varščino v višini 1000 ameriških dolarjev, za vsakega pa bosta morala jamčiti po dva zambijska državljana. Za obrambo s prostosti morajo hrvaški državljani izpolniti naslednje pogoje: svoje potne liste morajo predati zambijskim oblastem, ne bodo smeli zapustiti kraja bivanja, redno se bodo morali javljati na policiji ter prihajati na obravnave na sodišču, kot tudi legalizirati začasno bivanje v Zambiji, potem ko so jim potekli začasni vizumi, ki so jih dobili za vstop v državo. Kot je pojasnilo sodišče, vizumov ne morejo podaljšati, ker so v priporu, a bodo lahko zahtevali dovoljenje za začasno bivanje, kar pomeni, da bodo še nekaj časa v lokalnem zaporu Kansenshi.

Komercialna hrvaška televizija RTL, ki je prva poslala novinarsko ekipo v Ndolo, je poročala, da se je zatikalo pri papirologiji in birokraciji, a da so pri izpolnitvi zahtev pomagali uslužbenci hrvaškega konzulata v Pretorii in odvetnik, ki so ga najeli Hrvati. Naslednja obravnava je napovedana za ponedeljek, 23. januarja, zambijsko tožilstvo pa poskuša dobiti nove priče in dokaze za podkrepitev očitkov, da je šlo za organizirani mednarodni kriminal. Menda je vodja doma v Kongu, v katerem so bili posvojeni otroci, na begu, sumljiv je tudi kongovski odvetnik, ki je vodil postopek za hrvaške posvojitelje. Če bodo hrvaški državljani razglašeni za krive, jim grozijo dolgoletne zaporne kazni. Za zdaj ni jasno, ali so pari plačevali zgolj nadomestila, ki jih Kongo predpisuje za posvojitev otrok, ali pa so komu od vpletenih v postopku plačali dodatni denar, kar bi lahko pomenilo sodelovanje v verigi tihotapcev otrok.