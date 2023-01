Zgledna otroška urgenca je postala svarilo

Pediatrični urgentni centri, ki jih je znova predlagala stroka, bi lahko olajšali dostop do nujne medicinske pomoči za otroke. Znane so tudi pasti njihovega vzpostavljanja. Izkušnje v Celju, kjer deluje prvi slovenski pediatrični urgentni center, so streznujoče.