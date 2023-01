Vzdušje na šoli je zelo sproščeno, predvsem pa so zabavne šolske ekskurzije, kjer lahko bolje spoznaš svoje prijatelje ali pa najdeš novo družbo. Ob tem pa raziščeš mnoge še ne videne kotičke sveta in spoznaš še druge kulture, s čimer si razširiš obzorja. Na šolo bi se definitivno vpisala še enkrat, saj ponuja možnosti potovanja v mnoge države v okviru strokovnih ekskurzij.

Aljaž Kastelic

Na šoli je dober vajb, naš razred je zelo povezan, s sošolci si med seboj pomagamo, prav tako s sošolci iz drugih razredov, tako da je v bistvu vsa šola povezana med seboj, kar mi je zelo všeč. Če bi se še enkrat vpisoval v srednjo šolo, bi izbral isto pot, torej SGGOŠ. Po končani srednji gradbeni šoli se bom vpisal na arhitekturo in upam, da bom po končanem šolanju uspešen arhitekt.

Matevž Žnidaršič

Osebno mi je vajb na SGGOŠ zelo dober. Zjutraj vedno z veseljem vstanem in grem v šolo, saj imam v razredu veliko dobrih prijateljev, s katerimi se zelo dobro razumemo in si prav tako pomagamo. Nikoli se ne bi prepisal na drugo šolo, saj mi je tukaj zelo v redu in si težko predstavljam, da bi bilo lahko boljše.