Za to šolo sem se odločil, ker mi je zelo vseč. Odločitve ne obžalujem, saj sem spoznal veliko prijetnih ljudi in mi je šola dala veliko uporabnega znanja in veščin.

​Filip Vrdoljak

Na program gradbenega tehnika sem se vpisal, ker me je zanimalo načrtovanje in sama zgradba stavb. To me je že od malega zanimalo in v to smer šolanja sta me usmerjala tudi starša. Predvsem oče, ki je bil takrat zaposlen v gradbeništvu in me je velikokrat vzel s seboj v službo in mi razkazoval različna dela in funkcije v gradbeništvu.

Jernej Mohar

Na SGGOŠ sem se vpisal, ker me je od nekdaj zanimalo gradbeništvo, graditev objektov in delo nadzornika. Zdi se mi, da je gradbeništvo zelo širok pojem ter da bom hitro dobil delo.

Erik Mušič

Na SGGOŠ Ljubljana sem se najprej vpisal zaradi želje, da postanem arhitekt. Ta šola mi je zato še najbolj odgovarjala, saj sem vedel, da bom tu dobil še največ podlage za naprej. Vendar ni ostalo pri tem, saj je moja želja, da postanem arhitekt, malo uplahnila, saj na začetku nisem vedel, kako zahtevno je šolanje na faksu. Vendar nikoli ne bom obupal nad svojimi sanjami.

Tia Simončič

V šolo sem se vpisala, ker se mi je zdela zanimiva in sem vedno razmišljala, da bi delala nekaj v gradbeništvu. Strokovni predmeti so raznoliki in vidiš veliko področij, na katerih bi lahko delala v prihodnosti. Ni mi žal, da sem se odločila za to smer.