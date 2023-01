Sem oseba z velikimi cilji v življenju. Že od mladih nog želim postati uspešen arhitekt in ustanoviti svoje podjetje. Med šolanjem na SGGOŠ Ljubljana pa sem razvil tudi zelo močan interes za fitnes in osebno trenerstvo. Tako se želim po maturi nemudoma vpisati na tečaj za osebnega trenerja in v treh mesecih počitniškega obdobja pridobiti še svoj drugi poklic poleg gradbenega tehnika. Oktobra pa upam, da bom sprejet na fakulteto za arhitekturo v Ljubljani in bom tako v nadaljnjih petih letih pridobil še tretji poklic magistriranega arhitekta. Med študijem arhitekture načrtujem zaposlitev v kakšnem fitnesu kot osebni trener, morda bom odprl tudi lastno dejavnost osebnega trenerstva. Če bo prihodnost osebnega trenerstva kazala na uspeh, bom v fokus kariere postavil to. V nasprotnem primeru pa se bom na začetku zaposlil v kakšnem arhitekturnem biroju, pridobil potrebno prakso in izkušnje ter kasneje začel razmišljati o ustanovitvi podjetja.

Viktor Ogrin

Po zaključku šolanja svojo prihodnost definitivno vidim v operativnem gradbeništvu, pa ne samo zaradi neizmernega veselja in zanimanja za to panogo, temveč tudi zaradi tega, ker menim da je to posel, ki bo vedno aktualen, saj so in bodo gradbeni projekti tako posameznih investitorjev kot tudi države vedno aktualni in povpraševanja bo vedno veliko. Svojo zaposlitev vidim kot vodja gradbišča.

Domen Gorše

Po zaključku šolanja na SGGOŠ bom svoj nivo znanja dvignil na gradbeni fakulteti, po zaključku izobraževanja pa si želim ustvariti svoje lastno gradbeno podjetje.