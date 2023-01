Mnogi mladi imajo izjemen čut za estetiko, oblikovanje, risanje in načrtovanje ter želijo z izbranim poklicnim programom čim prej začeti svojo poklicno kariero. To jim omogoča program mizar (triletno šolanje), ki se zaključi z opravljenim zaključnim izpitom. Vsi, ki želijo nadaljevati šolanje, imajo možnost vpisa v program lesarski tehnik PTI. Mizar je zelo iskan in deficitaren poklic. Mladi se v času izobraževanja naučijo izdelati uporabne, estetske, tudi inovativne izdelke (okna, vrata, stopnice, pohištvo in druge), s katerimi lahko opremijo domače in poslovne prostore. Pri tem znajo uporabljati ročna in strojna orodja (CNC stroji). Pridobljena izobrazba jim omogoča zaposlitev v lastnem podjetju ali večjih lesnih podjetjih, poleg tega pa so odlični mizarji doma tudi na področjih izdelave glasbil, rezbarstva, strugarstva, modelarstva in obnove pohištva.

Izobraževanje ustvarjalnih ljudi

Na Srednji lesarski šoli izobražujemo mlade ustvarjalne ljudi, ki želijo v svoji poklicni karieri pridobiti kakovostna strokovna znanja s področja oblikovanja lesa ter krepiti umetniške spretnosti v programu lesarski tehnik (štiriletno šolanje SSI ali dveletno šolanje PTI po zaključenem programu mizar) ter nadgraditi svoje znanje tudi na višjih ali visokošolskih študijskih programih ter ob opravljenem dodatnem predmetu splošne mature na univerzitetni ravni. Program se zaključi s poklicno maturo ter omogoča široko in raznoliko možnost zaposlitve na področju lesne industrije, kot so pohištvena industrija, industrija stavbnega pohištva, izdelovanje montažnih hiš, lesarski inženiring, ladjedelništvo, proizvodnja specialnih strojev, v trgovinski dejavnosti in podjetništvu.

Prednosti šole

Šola deluje v središču Ljubljane, kjer so dobre povezave z mestnim avtobusnim prometom, od centralne avtobusne in železniške postaje pa je dobrih 20 minut hoje.

Za dijake iz oddaljenih krajev je v bližini šole več dijaških domov, kjer je v času šolanja omogočeno bivanje.

Pouk splošnih izobraževalnih predmetov poteka v lepo opremljenih učilnicah s sodobno IK-tehnologijo. Pouk strokovno teoretičnih predmetov poučujemo v namensko opremljenih učilnicah s sodobno tehnologijo, praktični pouk pa v šolskih delavnicah, ki so opremljene z vso potrebno ročno in strojno opremo.

Dijaki kulturniki, raziskovalci ali aktivni športniki pridobijo ustrezen status, ki jim omogoča prilagajanje učnih obveznosti, saj jih v njihovih prizadevanjih z veseljem podpiramo ter sledimo njihovemu razvoju, napredku in uspehu. Med dijaki, ki so zaključili šolanje na naši šoli, so tudi medijsko znane osebnosti, kot so igralci, režiserji, oblikovalci, arhitekti.

Šola ponuja bogat izbor kulturnih, športnih in strokovnih dejavnosti. Skozi šolsko leto dijaki obiskujejo razstave, gledališke in filmske predstave, muzeje, sejme in prireditve, hkrati pa se seznanjajo z bogato arhitekturno in zgodovinsko dediščino mesta.

Za vse, ki želijo svoje obzorje razširiti izven slovenskih meja, nudimo strokovne ekskurzije v tujino in opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetjih v tujini v okviru projekta Erasmus+ na Finskem, v Nemčiji, v Španiji, na Portugalskem, v Avstriji ali na Malti.

Na področju lesarstva vsako leto pripravimo natečaj na izbrano temo, denimo lesena igrača, lesen nakit, stoli, poslovno darilo in podobno, v katerih dijaki z veseljem sodelujejo.

Dijaki lahko v šoli opravijo tudi tečaje računalniškega konstruiranja, CNC, varnega dela z motorno žago, cestnoprometnih predpisov, prve pomoči …

Sodelujemo na natečajih, ki jih razpišejo podjetja, izdelki dijakov so razstavljeni na sejmih Ambient v Ljubljani in Čar lesa. Ob koncu šolskega leta pripravimo razstavo izdelkov dijakov zaključnih letnikov, na katero povabimo starše dijakov, predstavnike ministrstva, gospodarstva … Zavedamo se, da le odlično strokovno znanje, ki ga dobijo mladi v času izobraževanja, omogoča prepoznavnost v slovenskem prostoru in na mednarodnem področju, tako njim kot šoli, predvsem pa dejavnost, s katero bogatijo sebe in širše okolje.

Prednosti poklica v prihodnosti

Lesarski poklic je poklic prihodnosti, saj omogoča za okolje trajnostno naravnano delovanje z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in s tem varovanje okolja.

Ključna prednost slovenske lesnopredelovalne panoge je v več kot 60 odstotkih gozdnatosti dežele in v lesu, ki je okolju prijazna in obnovljiva surovina, katere pomen bo z leti rasel. Za Slovenijo je les strateška surovina in ena konkurenčnih prednosti. Z njegovo predelavo in povečano rabo lesnih izdelkov lahko znatno prispevamo k znižanju emisij toplogrednih plinov.

Možnost za napredek v podjetjih temelji na okrepitvi razvojnih oddelkov, razvijanju inovativnih izdelkov in optimalnem sodelovanju gozdarsko-lesarske verige. Dobro oblikovani in tehnološko napredni izdelki ustvarjajo pravo dodano vrednost. Zelo pomembno je poznavanje novih tehnologij, novih materialov, poznavanje CNC-tehnologij in CNC-programiranj. V izobraževanju je treba slediti potrebam gospodarstva.

Na žalost so tehniški poklici v Sloveniji še vedno premalo cenjeni in plačani, mladi danes gledajo predvsem na to, kje bo delo lažje in kje bo zaslužek boljši. Veliko mladih se tako še vedno odloča glede na trenutne trende in glede na popularnost posameznih poklicev, vendar to še ne pomeni, da bodo dobili ob dokončanju šole tudi službo.

Za delo v lesarstvu je treba pritegniti izobražene, izkušene in z drugimi kompetencami opremljene ljudi, vendar obenem ne zanemariti potreb obrti in industrije po delavcih z osnovnimi lesarskimi znanji.

Lesarska stroka in izdelki iz lesa imajo v življenju človeka posebno mesto in pomenijo plemenitenje našega načina življenja. Zdi se, kot da se premalo zavedamo pomena kulture bivanja, ki jo soustvarjamo s svojimi izdelki iz lesa. x