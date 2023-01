Nekdanji dijakinji na EuroSkills 2023

V septembru 2022 je v okviru Mednarodnega obrtnega sejma MOS v Celju potekalo državno tekmovanje v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022. V cvetličarski panogi so tekmovale tudi dijakinje Srednje šole BC NakloKlara Kadunc, Nika Buh, Metka Kimovec ter nekdanje dijakinje Lucija Nograšek, Leja Brenkuš Porenta in Maša Troha. Z vso natančnostjo in predanostjo so dekleta izdelala pet različnih cvetličnih izdelkov. Kljub tekmovalnemu pritisku so delale kreativno, domiselno in natančno. Vsaki nalogi je bilo treba dati zgodbo, dušo, znanje, izkušnje in tako je vsak izdelek unikaten ter hkrati del nas. Na odlično drugo in tretje mesto sta se uvrstili Maša Troha in Leja Brenkuš Porenta ter si tako zagotovili priprave na prestižno tekmovanje EuroSkills 2023, ki bo potekalo na Poljskem.