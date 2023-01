V programih poklicne in strokovne šole izvajamo naslednje programe: živilsko-prehranski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, naravovarstveni tehnik, pek, slaščičar, mesar, gospodar na podeželju, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, cvetličar, vrtnar, pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Po končani srednji šoli lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje ter usposabljanje na Višji strokovni šoli BC Naklo v programih živilstvo in prehrana, upravljanje podeželja in krajine, naravovarstvo in hortikultura.

Poleg izobraževanja in praktičnega usposabljanja je v ospredju skrb za raziskovanje in razvoj. Spodbujati želimo podjetnost in inovativnost, skrbeti za osebni razvoj posameznika. Vedno so nam pri delu v ospredju odgovoren odnos do sočloveka in narave, skrb za pridelavo in predelavo zdrave hrane ter skrb za urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.

Vpeti smo v lokalno okolje, kjer sodelujemo z delodajalci ter drugimi institucijami in organizacijami, tako odpiramo vrata našega centra za sodelovanje in skupni razvoj. Vpeti smo tudi v mednarodno okolje. Z uspešnim pridobivanjem evropskih sredstev omogočamo našim udeležencem tudi izobraževanja in izmenjave v tujini.

V okviru biotehniškega izobraževalnega centra so posestvo, delavnice, laboratoriji, šolska trgovina in projektna pisarna. Vse našteto ponuja dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih odličen poligon za realne učne situacije, pridobivanje izkušenj in raziskovalno delo.

Pomembna nam je kakovost našega dela, nenehen krog načrtovanja – izvajanja – preverjanja – ukrepanja je vodilo do izboljševanja naše prakse. Timsko delo, projektno delo, raziskovalno delo in vpetost v izmenjave pripravljajo naše udeležence za poklice prihodnosti, za izzive prihodnosti.

*** Vpeti smo v lokalno okolje, kjer sodelujemo z delodajalci ter drugimi institucijami in organizacijami. Tako odpiramo vrata našega centra za sodelovanje in skupni razvoj. Vpeti smo v mednarodno okolje. Z uspešnim pridobivanjem evropskih sredstev omogočamo našim udeležencem izobraževanja in izmenjave v tujini.

*** Timsko delo, projektno delo, raziskovalno delo in vpetost v izmenjave pripravljajo naše udeležence za poklice prihodnosti, za izzive prihodnosti.