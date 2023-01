Ustrelil je sina in sestro izvršitelja

Na celjskem sodišču so na sojenju Branku Krklecu, ki je februarja lani ustrelil pomočnika in nato še pomočnico sodnega izvršitelja, zaslišali še tri priče. Med njimi tudi sodnega izvršitelja Milana Klementa, ki je v enem večeru izgubil sina in sestro, oba sta bila namreč zaposlena pri njem.