Slabo uro je potrebovala wimbledonska zmagovalka Jelena Ribakina, da se je uvrstila v tretji krog prvega letošnjega turnirja največje četverice v Melbournu. Kazahstanka je bila s 6:2, 6:1 boljša od Slovenke Kaje Juvan. Ljubljančanka ni imela odgovora na agresivno igro letošnje finalistke Portoroža, kar zgovorno kaže podatek, da je na svoj drugi servis v dveh nizih dobila zgolj dve točki od štirinajstih. O premoči favorizirane Rusinje s kazahstanskim potnim listom govori tudi podatek, da Kaja Juvan ni imela niti ene priložnosti za odvzem servisa tekmici, medtem ko je sama ubranila štiri od osmih žogic za break. S porazom Kaje Juvan so se med posamezniki končali slovenski nastopi v Melbournu.

Novica dneva v Melbournu je bila, da se je v drugem krogu poslovil lanski zmagovalec Rafael Nadal. Mackenzie McDonald je bil presenetljivo, a prepričljivo boljši do vodstva s 6:4 in 4:3, v nadaljevanju pa se zmagovalec 22 turnirjev največje četverice ni mogel več gibati, kot bi si želel. Po medicinskem premoru se je Španec sicer vrnil na igrišče, odigral dvoboj do konca, a resnejših možnosti proti razpoloženemu Američanu ni imel. Petinšestdeseti igralec sveta je dosegel svojo največjo zmago v karieri, po kateri je povedal: »Čeprav se Nadal v zadnjem nizu ni mogel več gibati, kot bi si želel, sem imel težko nalogo. Ni bilo lahko igrati proti 'ranjenemu' tekmecu, ki je znova dokazal, kako velik športnik je. Ne glede na to, kako sem prišel do velike zmage, sem lahko nase ponosen, kako dobro sem igral v prvih dveh nizih. Vedel sem, da imam na trdi podlagi možnosti proti Nadalu, če bo le igral svoj najboljši tenis. In sem ga.«

Šestintridesetletni Nadal se je od Melbourna poslovil najhitreje po letu 2016. »Utrujen sem od vseh razpravljanj okrog mojih poškodb. Dejstvo je, da dvoboja nisem želel predati ter ga odigrati do konca. Pohvalil bi tekmeca, ki je igral odlično. Imel sem svoje priložnosti, ki jih nisem izkoristil,« je pojasnil Rafael Nadal. Svetovna javnost se sprašuje, kakšna bo prihodnost Rafaela Nadala. Nihče ne dvomi, da se lahko vnovič vrne med najboljše na svetu, saj bo navsezadnje naslednji turnir največje četverice potekal spomladi v Parizu, kjer je zmagal že 14-krat. A le, če mu bo dopuščalo telo.

Včerajšnji dan je bil v Melbournu zelo hladen. Temperatura se je spustila do 19 stopinj, medtem ko je dan prej termometer kazal 37 stopinj Celzija. Organizatorje je drugi dan motil dež, zaradi katerega so lahko igrali dvoboje le na pokritih igriščih. Od včerajšnjih dvobojev v moški konkurenci izpostavimo še dva. Italijan Jannik Sinner je dosegel drugo prepričljivo zmago s 3:0 in opravičuje napovedi, da se bo boril za najvišja mesta. Izjemen povratek pa je dosegel Felix Auger-Aliassime. Kanadčan je proti Slovaku Alexu Molcanu zaostajal z 0:2 v nizih, v nadaljevanju pa po vsega dobrih treh urah prepričljivo dobil tri nize.

Melbourne v številkah Ženske posamezno, 1. krog: Davis (ZDA) – Kovinić (Čgo) 1:6, 7:5, 6:1, Vekić (Hrv) – Selehmeteva (Rus) 6:2, 2:6, 7:6 (10:7), 2. krog: Šwiatek (Pol,1) – Osorio (Kol) 6:2, 6:3, Pegula (ZDA, 3) – Sasnovič (Blr) 6:2, 7:6 (5), Kalinina (Ukr) – Kvitova (Češ, 15) 7:5, 6:4, Sakari (Grč, 6) – Schnaider (Rus) 3:6, 7:5, 6:3, Gauff (ZDA, 7) – Raducanu (BV) 6:3, 7:6 (4), Ribakina (Kaz, 22) – Juvan (Slo) 6:2, 6:1. Moški, 2. krog: McDonald (ZDA) – Nadal (Špa, 1) 6:4, 6:4, 7:5, Tiafoe (ZDA, 16) – Juncheng Shang (Kit) 6:4, 6:4, 6:1, Sinner (Ita, 15) – Etcheverry (Arg) 6:3, 6:2, 6:2, Auger-Aliassime (Kan, 6) – Molcan (Slk) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, Medvedjev (Rus, 7) – Millman (Avs) 7:5, 6:2, 6:2, Hačanov (Rus, 18) – Kubler (Avs) 6:4, 5:7, 6:4, 6:2, Cicipas (Grč, 3) – Hijikata (Avstral) 6:3, 6:0, 6:2.