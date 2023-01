Na BIC Ljubljana smo v letu 2020 kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado evropske komisije Vet Excellence Award, ki nas je v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega izobraževanja v Evropi. Med drugim se BIC Ljubljana ponaša z lastno šolsko kuhinjo in pestro ponudbo polnovrednih, zdravih in hranilnih obrokov.

Živilsko-prehranski tehnik/tehnica

Smo na pragu svetovne prehranske revolucije, ki bo spremenila način prehranjevanja, pridelave in predelave hrane. Poklici s področja živilstva in prehrane bodo zato postali nepogrešljivi. V programu živilsko-prehranski tehnik na BIC Ljubljana dijaki praktično znanje pridobivajo v realnih učnih okoljih, zlasti v živilsko-prehranskih podjetjih, šolskih laboratorijih ter šolski pekarski in slaščičarski delavnici. Naučijo se analizirati in nadzorovati kakovost živil od surovine do končnega izdelka, obvladajo smernice in novosti živilsko tehnoloških in prehranskih procesov, izdelajo posamezna živila, spoznajo ekološko čiste tehnologije, zdrav načina prehranjevanja ter pridobijo dragocene veščine za delo v živilski industriji.

Naravovarstveni tehnik/tehnica

Tudi naravovarstveni tehniki in tehnice so v dobi podnebnih sprememb med tistimi, ki s poznavanjem ekosistemov, energetske problematike in onesnaževanja ter gospodarjenja z vsemi vrstami odpadkov in drugih pomembnih področij naravovarstva prispevajo k varovanju narave in dobrobiti za prihodnje generacije. Dijaki praktične izkušnje pridobivajo v realnih učnih okoljih, tudi z vodenjem skupin v naravi ter v leseni in nizkoenergijski šolski stavbi EkoHiši, kjer je med drugimi na voljo tudi tehnična učilnica s stroji za obdelavo lesa ter prostorom za izvajanje biokemijskih analiz prsti, vode in zraka.

V tujino po novo znanje

Dijaki obeh programov so vključeni v mednarodne izmenjave v okviru programa Erasmus+, se udeležujejo večdnevnih strokovnih in razrednih taborov, strokovnih ekskurzij, obiskujejo biološki krožek, skrbijo za šolski Ekovrt in delujejo kot prostovoljci. Šolanje zaključijo s poklicno maturo, večina pa jih nadaljuje na višješolski ali univerzitetni ravni.

*** BIC Ljubljana, Živilska šola Ižanska cesta 10, Ljubljana T: 01 28 07 610 www.bic-lj.si zs@bic-lj.si

*** BIC Ljubljana se ponaša z lastno šolsko kuhinjo in pestro ponudbo polnovrednih, zdravih in hranilnih obrokov.