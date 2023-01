Omenjena najstnica Alissa Parraz je v ponedeljek s sinom Nycholasom Parrazom pobegnila pred nasiljem, vendar sta jo morilca dohitela pred hišo v kraju Goshen s 3000 prebivalci v dolini San Joaquin.

Morilca sta potem ubila še vse priče, stare od 19 do 72 let. Babico umorjene sta ubila med spanjem. Policija za vse informacije, ki bi prijele do prijetja morilcev, ponuja 10.000 dolarjev.

Šerif Boudreaux je takoj po napadu ugibal, da je šlo za nasilje pripadnikov mamilarskega kartela, in vztraja pri oceni, da je šlo za nameren in grozljiv napad. Hiša, kjer je prišlo do nasilja, je policiji znana po dejavnosti tolp že dlje časa.

V začetku meseca je policija na omenjenem domu aretirala 52-letnega Eladia Parraza mlajšega v povezavi z nasiljem, mamili in drugimi zločini. Do sojenja so ga izpustili na prostost, v ponedeljek pa je bil med žrtvami morilcev.

Napad so preživele tri osebe, ki jih policija zaslišuje.

Mamilarsko nasilje na kalifornijskem podeželju je pogost pojav, skoraj tako prisoten kot v Mehiki, od koder na ameriški trg prihajajo mamila. Leta 2020 je podoben napad zahteval sedem življenj v okrožju Riverside, kjer so nezakonito gojili marihuano.