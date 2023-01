Uradno so cene v sektorju prehrane lani zrasle za 18 odstotkov. Pri nas smo imeli povišanje cen za 11,8 odstotka. Večina dobaviteljev nam viša cene … trgovci se borimo proti dvigu cen, a se obenem zavedamo, koliko proizvodnje in stroškov je denimo potrebnih za proizvodnjo mleka, moke, olja. Najbolj pa me jezijo 'vojni dobičkarji', ki izkoriščajo razmere: dobavitelj najbolj znane brezalkoholne pijače hoče od marca dalje občutno višjo ceno, jaz razloga za to ne vidim.

Pomembno pri tem pa je, da v zadnjem obdobju ne opažamo le rasti cen, ampak tudi padec. Ta padec cen prihaja iz tujine. Olje, denimo, ki je lani doseglo ekstremen, več kot 50-odstoten dvig cene, se že ceni. Govorim o olju, ki prihaja iz tujine, in to največ iz Ukrajine. Zdaj so namreč oživele transportne poti. Ta cena olja opazno pada, tako da je na policah že za evro nižja. Trenutno prodajamo tudi mleko iz Poljske, ki ima kljub prevozu krepko nižjo ceno od domačega. Začela je padati tudi cena masla, ki se je lani zelo dvignila, tudi cene sira se nižajo. Opažamo torej prve lastovke, znanilke padanja cen. Nedeljski dnevnik