Danes povprečne pokojnine predstavljajo slabih 59 % povprečne plače. Glede na dosežene dogovore s posameznimi sindikati in z zahtevami drugih trdimo, da se bo to razmerje v letošnjem letu še precej poslabšalo, čeprav je predsednik vlade Robert Golob v državnem zboru izjavil, da bo vlada vse družbene skupine v Sloveniji obravnavala z enakimi merili. Ta enaka merila pomenijo, da se minimalna plača s 1. 1. 2023 poviša za okoli 13 %, da se plače v javnem sektorju povečajo za okoli 9,3 %, nam upokojencem pa bodo z redno uskladitvijo pokojnine višje, po napovedih vlade, za okoli 4,9 %. Ali mi kdo lahko obrazloži, kje so tukaj enaka merila?

Od zakonodajne in izvršne veje oblasti upravičeno zahtevamo, da dosledno spoštujejo zakone, ki so jih sami predlagali in sprejeli, še posebno ko gre za letni dodatek upokojencem, ki je nedvoumno opredeljen v 95. do 98. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Sočasno s tem nedvoumno izražamo mnenje, da smo proti uvajanju kakršnekoli uravnilovke v naš pokojninski sistem, saj se dobro zavedamo tega, da bi taki koraki pripeljali do postopnega razpada pokojninskega sistema. Ne vem, če se politika zaveda, da z ničemer ne bo mogla pripraviti visoko izobražene zaposlene, da bodo plačevali prispevke v pokojninsko blagajno v odstotkih zato (višjih absolutnih zneskih), da bi kasneje imeli enake ali podobne pokojnine s tistimi, ki bodo v pokojninsko blagajno vplačevali bistveno manj.

Država se mora bistveno bolj posluževati socialnih transferjev in na ta način blažiti socialno stisko najrevnejših upokojencev. Socialni transferji bi morali biti neke vrste avtomatizem. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi po službeni dolžnosti moral obveščati centre za socialno delo o upokojencih, ki bi jim glede na višino pokojnine pripadal varstveni dodatek, ti pa bi morali take primere obravnavati prednostno. Namesto postavljanja birokratskih ovir naj država ponudi roko upokojencem z najnižjimi pokojninami in jim pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic.

Ugotavljamo, da je, čeprav zakonito, nepravično, da imamo tako različne pokojnine, čeprav vsi enako vplačujemo v pokojninsko blagajno. Ta različnost se kaže v različnih odmernih odstotkih, ki jih je zakonodajna veja oblasti sprejela v različnih obdobjih in za različne kategorije upokojencev. Da bi zadostili pravičnosti, zahtevamo od države, da se z letošnjim letom na novo odmeri pokojnina vsem, ki jim je bila v preteklosti odmerjena v nižjem odmernem odstotku od 63,5 %. To ni tako zapleteno, kot imajo birokrati navado trditi, temveč je zelo enostavna računska operacija.

Protest ni usmerjen proti vladi Roberta Goloba, saj je le-ta še najmanj odgovorna za današnji položaj upokojencev. Odgovorne so vse vlade od osamosvojitve dalje. Je pa sedanji vladi namenjen kot opozorilo, da mora nemudoma zaustaviti slabšanje socialnega položaja upokojencev in odpraviti krivice, ki so jih povzročile prejšnje vlade. Aktualna vlada ima izvršilno oblast in tudi moč, da to stori.

Na koncu pa je treba tudi opozoriti vlado, ki je po volitvah izjavila, da imajo namen ostati na oblasti vsaj dva mandata, da tega ne bodo mogli uresničiti brez nas upokojencev, ki predstavljamo bistveni delež celotnega volilnega telesa. Zato naj se izvoljeni predstavniki ljudstva nehajo hecati z nami in naj vse naše zahteve obravnavajo z maksimalno resnostjo.

Še pripis: pri zahtevah sem pisal v prvi osebi množine, ker sem v komunikaciji z upokojenci uvidel, da so to stališča velike večine nas upokojencev.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi