Začetek varčevanja za upokojitev ali začetek varčevanja za nujne primere je na seznamu želja mnogih, zato mag. Žiga Vižintin iz Pokojninske družbe A svetuje, kako že januarja narediti prve korake v pravo smer in nato na njej tudi vztrajati. Pa naj gre za opustitev kajenja, odločitev za zdravo življenje in zdrav način prehranjevanja, hujšanje, šport in rekreacijo ali pa za varno upokojitev.

Novoletna zaobljuba naj bo dosegljiva

Postavimo si specifične in dosegljive cilje – bodite konkretni in čim bolj realni ter namesto širokih ali nejasnih ciljev navedite točno, kaj želite doseči. Tako boste lažje spremljali svoj napredek in ostali motivirani. Na primer, odprl bom račun za pokojninsko varčevanje in vplačeval 100 evrov mesečno, do konca leta pa pričakujem, da bom imel na svojem računu najmanj 1200 evrov, če zanemarimo stroške in donose. Če ste si kot cilj zadali redno rekreacijo, potem si določite bolj konkreten cilj, na primer dvakrat na teden bom po službi tekel vsaj eno uro.

Načrt je nujen

Naredimo načrt: razdelimo svoj cilj na manjše, bolj obvladljive korake in za vsakega posebej zapišemo načrt, kako ga bomo dosegli. To nam bo pomagalo ostati na pravi poti in se izogniti občutku preobremenjenosti zaradi »zastrašujoče« naloge. Na primer, kako začeti varčevati za upokojitev. Razčlenite ga na dele, odločite se najprej za optimalen produkt, kot je recimo individualni pokojninski načrt. Kot prvi korak se lahko predhodno pri svojem delodajalcu pozanimate, ali vam morda celo že ponuja kolektivni pokojninski načrt, v katerega se lahko vključite. V naslednjem koraku se odločite za višino mesečnih prispevkov, ki jih boste plačevali … in že ste bližje svojim ciljem. Če se odločite nabrati nekaj prihrankov za nujne primere – tako imenovano zlato rezervo – je najlaže, da se obrnete na vašo banko ali že sami prek spletne banke preverite, ali lahko odprete ločeni varčevalni račun in izvedete mesečni trajni nalog v višini 50 evrov. Določite si tudi maksimalno višino zlate rezerve, pri kateri boste prenehali z vplačili.

Dobro je voditi tudi evidenco

Vodite evidenco: zapisovanje ciljev in spremljanje napredka vam bo pomagalo ostati osredotočeni in motivirani. Za beleženje napredka lahko uporabite dnevnik, preglednico ali planer oziroma aplikacijo. Sledenje napredku vam bo dalo pozitivne povratne informacije, ki jih potrebujete, da ostanete na pravi poti, in vedeli boste tudi, kaj morate storiti, da pridete na naslednjo stopnjo. Večina današnjih pokojninskih načrtov ima spletne račune, kjer lahko spremljate svoje stanje in napredek.

»Partner za odgovornost« je dobrodošel

Če imate nekoga, s katerim lahko delite vaš konkretni cilj, bo zelo dobrodošlo. Usmerjal vas bo k odgovornemu ravnanju in izpolnjevanju novoletne zaobljube, kar je velika priložnost, da ostanete na pravi poti. Če nameravate prenehati kaditi, zaupajte skrivnost svojim sodelavcem ali sostanovalcem. To bo dodatna motivacija, saj je veliko lažje razočarati sebe kot celotno pisarno in svoje najbližje. Ljudje se želimo namreč pred drugimi predstaviti v najboljši luči, zato je izpolnjevanje novoletnih zaobljub zagotovo odlična priložnost. Če ne najdete nikogar, s katerim bi delili svoje odločitve, obstaja rastoča spletna platforma za zaveze, imenovana StickK, kjer lahko objavite svoje cilje, in celotna spletna skupnost vas bo držala pokonci pri vaših zaobljubah in odločitvah. Morda boste tudi ugotovili, da je veliko ljudi s podobnimi cilji in niste sami. Postavljalci ciljev oziroma zavez na platformi lahko med seboj tudi komunicirajo, drug drugega podpirajo in delijo najboljše prakse.

Zelo pomembno – ne bodite prestrogi do sebe: pomembno je, da ste realni in da razumete, da so neuspehi in izzivi običajen del življenja. Zato ne obupajte, če imate težek dan ali teden – samo poberite se in nadaljujte. Ponovno preglejte svoj pisni načrt po korakih in nadaljujte. Pomembno je tudi, da na poti proslavite svoje dosežke in se potrepljate po ramenu, ne glede na to, kako majhni se zdijo. To vam bo pomagalo ostati motivirani za nadaljevanje.

Za konec Vižintin še izpostavlja: »Vedno imejte v mislih, da je, kot pri vsaki spremembi vedenja, najteže ostati na pravi poti in ne zdrsniti nazaj na stara pota, pa naj gre za rekreacijo, zdravo prehrano ali varčevanje za pokojnino. Eno najboljših orodij, ko gre za varčevanje, je tako imenovani trajnik, pri katerem se mesečna vplačila samodejno trgajo od plače. Tako vam o tem ni treba razmišljati vsak mesec in ostajate na pravi poti, tudi če ste na to povsem pozabili. Ob koncu leta boste pozitivno presenečeni, koliko sredstev ste si nabrali.«

Novo leto v zahodni kulturi simbolizira nov začetek in se nanj pogosto gleda kot na čas prenove in priložnost, da za seboj opustimo vsa negativna vedenja ali navade, ki so nas morda zavirale. Ob upoštevanju zgornjih nasvetov je za marsikoga morda prav zdaj najboljši čas, da zbere energijo za nov začetek.

