Mestna knjižnica Ljubljana je z začetkom leta povišala članarino v svojih knjižnicah in podražila nekatere druge storitve. Odrasli morajo po novem za letno članarino odšteti 18 in ne več 15 evrov. Dijaki, študenti in upokojenci pa bodo namesto 9 plačevali 11 evrov za letno članarino. V Mestni knjižnici Ljubljana so poudarili, da je članarina še vedno nižja od povprečne cene knjige v Sloveniji, ki trenutno znaša 24 evrov.

»Podražitve so nujna posledica dviga vseh stroškov poslovanja knjižnice – dviga cen energentov in najemnin, storitev čiščenja, varovanja, tiskanja, materialov in stroškov dela,« so pojasnili v javnem zavodu. Stroški dela so se povišali zaradi dviga povračila stroškov za prehrano in dviga vrednosti plačnih razredov. Članarine je Mestna knjižnica Ljubljana nazadnje povišala leta 2016, in sicer za en evro. Do leta 2016 so odrasli za članarino odšteli 14, upokojenci pa 8 evrov. Z novim letom so povišali tudi medknjižnično izposojo in zamudnino. Za medknjižnično izposojo morajo člani po novem plačati devet evrov oziroma dva evra več kot lani. Zamudnina se je povišala z 0,3 na 0,4 evra na enoto nepravočasno vrnjenega knjižničnega gradiva. Tudi vračilo izposojenega gradiva v drugi enoti Mestne knjižnice Ljubljana po novem znaša 0,4 evra oziroma deset centov več kot lansko leto.

Javni zavod je povišal tudi cene najema dvoran in denimo računalniških učilnic v svojih knjižnicah. Ob tem pa so poudarili, da za uporabo knjižničnih prostorov najemnine ne zaračunavajo v primerih, ko jih oddajo za kulturne ali druge dejavnosti, ki se skladajo s siceršnjim programom knjižnice in njenim poslanstvom. Zanimalo nas je tudi, s kakšnim poslovnim rezultatom je Mestna knjižnica Ljubljana zaključila leto, a so v zavodu dejali, da s temi podatki še ne razpolagajo, saj je računovodsko poročilo še v izdelavi.