Minimalna svetovna davčna stopnja je znana kot drugi steber davčne reforme, ki jo predvideva OECD. Prvi steber, ki predvideva obdavčitev podjetij tam, kjer ustvarjajo dobiček, da bi omejili davčne utaje, in je namenjen predvsem digitalnim velikanom, še ni dokončno oblikovan.

OECD je dvignil tudi oceno glede višine letnega dobička, ki bi lahko spadal pod določbe prvega stebra, in sicer s 125 milijard dolarjev na 200 milijard dolarjev. To bi prineslo 13 do 36 milijard dolarjev dodatnih davčnih prihodkov, kar bi precej pomagalo tudi državam z nizkimi in srednjimi dohodki.

»Mednarodna skupnost je dosegla pomemben napredek pri izvajanju teh reform, ki naj bi zagotovile pravičnejše mednarodne davčne ureditve in boljše delovanje v digitaliziranem in globaliziranem svetovnem gospodarstvu,« je v sporočilu za javnost pojasnil generalni sekretar OECD Mathias Cormann. »Nova analiza gospodarskega učinka ponovno poudarja pomen hitrega, učinkovitega in obsežnega izvajanja teh reform, da bi zagotovili uresničitev teh znatnih potencialnih prihodkov,« je dodal.