Do zadnje strani: Amaterski botanik, profesionalni opazovalec

Tudi vi, tako kot jaz, niste naravni oboževalec praprotnic in ne začenjate svojega dne z vprašanjem, kako so videti najmanjši in kako največji primerki te tretjino milijarde let stare in v tem času razmeroma nespremenjene rastlinske vrste? Ne razmišljate pred spanjem, kako fascinanten je njihov način razmnoževanja? Skratka ne načrtujete svojega dopusta v skladu s tem, kje boste lahko raziskali kar največ praprotnic ali njihovih sorodnic lisičjakovk, preslic, drežic in protovcev? Nič hudega, še preden boste to dobro ozavestili, vam bo zanimanje zanje vzbudil britanski nevrolog Oliver Sacks. Sicer že preminuli pisec poljudnoznanstvene literature, ki ga že dolgo radi prebiramo tudi pri nas, ostaja bržčas eden redkih geekov, v čigar družbi bi bilo še prebiranje prirodoslovnih dnevnikov iz 19. stoletja sila kratkočasno.