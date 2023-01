Usoda trojnega morilca Petra Gaspetija iz Škocjana pri Domžalah je dokončno zapečatena, so včeraj poročale Slovenske novice. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo pritožbo njegovega odvetnika Anžeta Mlinariča.

Petčlanski senat vrhovnega sodišča je soglasno potrdil kazen 30 let zapora. Pritrdili so presoji prvostopenjskega in višjega sodišča, da je Gaspeti kazniva dejanja izvršil z direktnim naklepom, pri odmeri kazni pa je po njihovem mnenju že okrožno sodišče pravilno ocenilo vse olajševalne in oteževalne okoliščine.

Junija 2020 je takrat 24-letni Gaspeti z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Žrtve so bili babica, dedek in stric. Po dogodku je sam poklical policiste, motiv za družinsko tragedijo pa ni bil nikoli razčiščen. Tožilstvo je sicer za Gaspetija za kazniva dejanja treh umorov zahtevalo dosmrtno zaporno kazen, sodišče pa ga je na prvi stopnji spoznalo za krivega trojnega uboja. Za vsako nasilno smrt sorodnikov so mu izrekli 12 let zapora in enotno 30-letno zaporno kazen.