Fed poroča, da je industrijska proizvodnja v primerjavi z decembrom 2021 narasla za 1,6 odstotka. Proizvodnja v predelovalni industriji pa je decembra v primerjavi z novembrom padla za 1,3 odstotka, potem ko je novembra v mesečni primerjavi padla za 1,1 odstotka.

Proizvodnja motornih vozil in delov je decembra padla za odstotek, proizvodnja strojev za 3,4 odstotka in proizvodnja računalnikov ter druge elektronike za odstotek. Proizvodnja v rudnikih, kamor sodijo naftna in plinska polja, je decembra padla za 0,9 odstotka, novembra pa za 1,2 odstotka.

Edina svetla točka je bila zaradi hladnejšega zimskega vremena proizvodnja v oskrbi z energijo, ki je decembra narasla za 3,8 odstotka, novembra pa za 4,5 odstotka. Izkoristek zmogljivosti v industrijski proizvodnji je decembra nazadoval na 78,8 odstotka z novembrskih 79,4 odstotka.

Navzdol tudi prodaja na drobno

Prodaja na drobno je v ZDA decembra lani v primerjavi z novembrom padla za 1,1 odstotka na 677,1 milijarde dolarjev. Ministrstvo za trgovino ZDA je podatke za november popravilo na 685 milijard dolarjev. Analitiki upajo, da bo padanje prodaje trgovce prepričalo v nižanje cen, kar lahko pripomore k nižji inflaciji.

Ob tem pa se utrjuje zaskrbljenost pred nevarnostjo recesije, če se bo manjšanje potrošniške porabe nadaljevalo. Prodaja na drobno je bila decembra lani sicer za šest odstotkov višja kot decembra 2021, vendar ta statistika ne upošteva inflacije.

Za zdaj so novice pozitivne, saj je k padcu prodaje na drobno decembra v ZDA bistveno prispeval padec cen bencina. Prodaja na bencinskih črpalkah je zato decembra od novembra padla za 4,6 odstotka. Po drugi strani pa je zaskrbljujoč 6,6-odstotni padec prodaje po veletrgovinah, ne glede na to, da je praznični december tradicionalno dober prodajni mesec.

Prodaja je padla tudi v trgovinah s pohištvom, avtomobili, oblačili, elektroniko, gospodinjskimi aparati in v restavracijah. Narasla pa je v športnih trgovinah, trgovinah z gradbenim materialom ter v trgovinah s prehrambenimi izdelki.

Cene na ravni proizvajalcev v ZDA decembra z največjim padcem od aprila 2020

Indeks cen na ravni proizvajalcev je v ZDA decembra pa je lani v primerjavi z novembrom padel za 0,5 odstotka. To je največji padec od aprila 2020, poroča ministrstvo za delo ZDA. V letu 2022 je indeks cen na ravni proizvajalcev napredoval za 6,2 odstotka, potem ko se je novembra po popravljenih podatkih povečal za 7,3 odstotka. V letu 2021 je bila inflacija na ravni cen proizvajalcev 10-odstotna.

Indeks je decembra padel zaradi padca cen energije, ki se je od novembra pocenila za 7,9 odstotka, od tega bencin za 13,4 odstotka. Tudi hrana se je pocenila, in sicer za 1,2 odstotka. Brez upoštevanja cen energije in hrane je bila osnovna inflacija na ravni cen proizvajalcev decembra na mesečni ravni 0,1-odstotna, v letu dni pa 5,5 odstotka. Statistika ministrstva za delo je presenetila analitike Wall Streeta, ki so povprečno pričakovali 6,8-odstotno mesečno inflacijo.

Predsednik ZDA Joe Biden je nemudoma sporočil, da je nov padec inflacije nov dokaz, da boj proti njej dobro napreduje in dokazuje uspešno tranzicijo od zgodovinsko hitrega okrevanja v zmerno in stabilno rast. Poudaril je, da je bila decembrska mesečna inflacija najnižja od marca 2021.