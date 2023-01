Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so z odliko opravili prvo nalogo v glavnem delu tekmovanja. Iranci jim v njunem premiernem dvoboju na velikih tekmovanjih niso povzročili nobenih težav, po zanesljivi predstavi so na svoj račun vpisali dve točki in ostali med kandidati za četrtfinale.

Ključni tekmi za preboj na izločilne tekme sta šele pred njimi, v petek se bodo pomerili s Španci, v nedeljo pa še s Črnogorci.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Domen Makuc s šestimi goli, Blaž Janc, Nejc Cehte in Aleks Vlah so dosegli po pet zadetkov.

Danes bosta v Krakovu še dve tekmi v skupini I. Ob 18. uri se bo začela med Francijo in Črno goro, ob 20.30 pa med Španijo in Poljsko.