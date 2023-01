Parlament v danes potrjenem poročilu o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike »izraža globoko zaskrbljenost, da je komisar za sosedstvo in širitev namerno skušal zaobiti oziroma spodkopati osrednjo vlogo reform na področju demokracije in vladavine prava v državah, ki so v pristopnem procesu«.

Komisijo so poslanci pozvali, naj uvede »neodvisno in nepristransko preiskavo, ali komisarjevo ravnanje in politike, za katere se zavzema, predstavljajo kršitev kodeksa ravnanja članov komisije in komisarjevih obveznosti v okviru pogodb«.

Kot je za madžarski časnik Nepszava povedal nizozemski evropski poslanec Thijs Reuten iz vrst socialistov in demokratov (S&D), ki je predlagal uvrstitev tega odstavka v poročilo, obstajajo skrbi glede ravnanja komisarja iz Madžarske. Po njegovih besedah Oliver Varhelyi med obiski na Zahodnem Balkanu na primer ne obsodi nacionalističnih ali separatističnih izjav, medtem ko stoji ob srbskem predsedniku Aleksandru Vučiću ali predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.

Za poročilo sta glasovala 402 dva evropska poslanca, 92 jih je bilo proti, 142 pa se jih je glasovanja vzdržalo.