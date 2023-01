Letno poročilo o skupni zunanji in varnostni politiki je bilo danes sprejeto s 407 glasovi za, 92 proti in 142 vzdržanimi glasovi. V njem poslanci opozarjajo, da so vojna v Ukrajini, naraščajoči avtoritarizem, Kitajska, ki vse bolj uveljavlja svoj vpliv, in podnebne spremembe povzročili tektonski premik v geopolitičnem prostoru.

V luči tega so unijo pozvali, naj Svetu EU omogoči, da nekatere odločitve, zlasti v zvezi s sankcijami in človekovimi pravicami, sprejme s kvalificirano večino in ne soglasno. Prav tako pozivajo institucije EU, naj pripravijo predloge, kako bi si lahko EU zagotovila stalni sedež v nekaterih organizacijah, vključno z Varnostnim svetom ZN.

Varnost v Evropi so poslanci povezali tudi s pospeševanjem širitvenega procesa in manjšo odvisnostjo od energetskih virov in drugih ključnih surovin, ki se uvažajo iz tretjih držav - zlasti tistih, ki ne delijo vrednot EU, je sporočil Evropski parlament.

Poslanci so danes, s 459 glasovi za, 93 proti in 85 vzdržanimi glasovi, sprejeli tudi letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike. V skladu s poročilom so pozvali k takojšnji uporabi sodobnega orožja in sistema zračne obrambe naslednje generacije ter nemškega kanclerja Scholza pozvali k dobavi bojnih tankov leopard 2 Ukrajini.

Pri tem so še poudarili, da Ukrajina brani svojo ozemeljsko celovitost znotraj mednarodno priznanih meja ter da nujno potrebuje vojaško pomoč in težko orožje.

Nato: Putin se pripravlja na dolgo vojno v Ukrajini

Zveza Nato je prepričana, da se ruska invazija na Ukrajino ne bo končala kmalu in da se ruski predsednik Vladimir Putin pripravlja na dolgo vojno, je danes ob začetku dvodnevnega zasedanja vojaškega odbora Nata dejal namestnik generalnega sekretarja Nata Mircea Geoana. Hkrati je ponovil, da bodo Ukrajino še naprej podpirali, dokler bo to potrebno.

Rusija je mobilizirala že več kot 200.000 rezervistov, okrepila svojo vojaško proizvodnjo in pridobiva dodatno orožje od avtoritarnih režimov, kot je Iran, je dejal Geoana. Ob tem je priznal, da bo letošnje leto težko, a da bodo Ukrajino vseeno podpirali, dokler bo to potrebno, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prepričan je, da bodo članice za okrepitev zmogljivosti Nata morale povišati proračunske izdatke za obrambo, razširiti proizvodnjo orožja in streliva ter bolje izkoristiti nove tehnologije, kot je umetna inteligenca.

Cilj zveze Nato glede proračunskih izdatkov za obrambo v višini dveh odstotkov BDP, ki je bil določen pred skoraj desetletjem, se sedaj vse bolj obravnava kot spodnja meja. Številne članice pa si prizadevajo, da bi na naslednjem rednem vrhu julija postavili nove cilje.

Na srečanju najvišjega vojaškega organa Nata bodo do četrtka med drugim obravnavali krepitev vzhodnega krila zavezništva in vojaške razmere v Ukrajini. Srečanja so se udeležili načelniki generalštabov držav članic.