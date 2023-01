Za izvolitev je bila potrebna večina oddanih glasov poslancev, Angel pa je bil za podpredsednika izvoljen v drugem krogu tajnega glasovanja.

V prvem krogu namreč nihče od treh kandidatov - skupina Zelenih je predlagala Francozinjo Gwendoline Delbos-Corfield, skupina Identiteta in demokracija (ID) pa Italijanko Annaliso Tardino - ni prejel potrebne absolutne večine glasov poslancev, ki so glasovali.

V drugem krogu je Agnel prejel 307 glasov, Tardino 185, Delbos-Corfield pa 98 glasov poslank in poslancev Evropskega parlamenta.

Grško evroposlanko Evo Kaili, ki je v priporu, so evropski poslanci s podpredsedniškega mesta odstavili sredi decembra, potem ko se je znašla v središču korupcijske afere, povezane s poskusi vplivanja Maroka in Katarja na odločitve parlamenta.

V okviru preiskave korupcije so belgijski preiskovalci izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju ter zasegli 1,5 milijona evrov. Pridržani so štirje, poleg Kailijeve tudi dolgoletni nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, italijanski parlamentarni pomočnik Francesco Giorgi, sicer partner Kailijeve, ter vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Italijan Niccola Figa-Talamanca.

Obtoženi so članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Od Katarja naj bi prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu v korist emirata, zlasti glede pravic delavcev. Katar in Maroko obtožbe odločno zanikata.

Panzeri je v torek z belgijskim tožilstvom sklenil dogovor o sodelovanju v preiskavi v zameno za »omejeno« zaporno kazen.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v ponedeljek napovedala prve reforme, s katerimi naj bi parlament postal preglednejši in manj podvržen korupciji. Med njimi so tudi strožja pravila za nekdanje poslance, ki želijo lobirati v Evropskem parlamentu. Več transparentnosti bodo zahtevali tudi od predstavnikov tretjih držav.