»Ukrajinci se upirajo in se bodo še naprej upirali, EU pa jih bo še naprej podpirala, dokler bo treba,« je v parlamentu v Strasbourgu povedal Michel. »Nujno potrebujejo več opreme, osebno podpiram dostavo tankov Ukrajini,« je dejal v razpravi o sklepih decembrskega vrha EU, na katerem so voditelji članic govorili tudi o nadaljnji pomoči Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Ena od tem decembrskega vrha so bili odnosi med EU in ZDA, spričo ameriške zakonodaje, ki pri zelenem prehodu daje prednost domačim podjetjem. Evropsko komisijo so voditelji pozvali k pripravi predlogov za okrepitev globalne konkurenčnosti EU.

To bo poleg migracij tudi ena od dveh glavnih tem izrednega zasedanja 9. in 10. februarja. Michel pričakuje, da bodo voditelji glede konkurenčnosti podali usmeritve o štirih točkah.

Ena od teh je okvir državni pomoči. »Od komisije pričakujem operativne predloge, ki bodo prinesli koristi od spremenjenega okvirja državnih pomoči, pri čemer bo zagotovljena celovitost notranjega trga,« je poudaril.

Druga točka obsega mobilizacijo obstoječih sredstev na ravni EU, na primer iz proračuna, pa tudi iz sklada za okrevanje po pandemiji covida-19. Poudaril je še pomen solidarnosti, ki je tretja točka.

Obenem je podprl idejo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen za oblikovanje evropskega sklada za suverenost.

Oblikovanje sklada za financiranje čistih tehnologij predvideva tudi t. i. zeleni načrt za evropsko industrijo, ki ga je von der Leyen danes predstavila evropskim poslancem. Ta sklad skupaj s poenostavitvijo pravil za državne pomoči sestavlja enega od stebrov načrta.

Preostali trije so še zakonodajni okvir za čisto tehnologijo, v katerem bo EU določila cilje na tem področju do leta 2030, okrepitev veščin ter trgovinski odnosi s partnerskimi državami.