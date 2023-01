100 najlepših slovenskih popevk: Maja z biseri

Janez Bončina - Benč se je na Slovensko popevko leta 1974 odpravil s skupino Srce, takrat podprto s pevsko-lepotnim dodatkom Doce Marolt in manekenke Nine Gazibara. S festivala domov pa je Benč odšel s tretjo nagrado mednarodne žirije za njegov samostojni nastop. »Do tega je prišlo povsem slučajno,« nam je cel zaplet in razplet razložil Bončina. »Majo z biseri bi moral v slovenščini zapeti Dado Topić. Takrat je živel v Nemčiji, ker se je izogibal služenju vojaškega roka, in v Ljubljano je prišel misleč, da se mu kot pevcu na tako uglednem festivalu ne more nič zgoditi. Pesem je že posnel v studiu, a večer pred generalko je prišla vojaška policija. Odpeljali so ga in zaprli. Nekaj časa so organizatorji še upali, da ga bodo izpustili, a se to ni zgodilo. Zato sta naslednji dan prišla do mene Jure Robežnik in Dušan Velkaverh ter predlagala, da skladbo odpojem jaz. Nekih blaznih želja nisem imel, da bi pel popevke, obenem sem jima rekel, da mi smo Srce in to je to. Vztrajala sta, da bi jo bilo vredno izvajati, da je to pesem s težo, da bo ostala … Na koncu sem se jo v eni uri naučil, posnel v studiu in nastopil.«