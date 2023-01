Narastek z brstičnim ohrovtom in lososom

Sestavine za 4 porcije

500 g brstičnega ohrovta,

500 g koščkov lososa,

2 stroka česna,

70 g masla,

70 g moke,

8 dl mleka,

2 žlički gorčice,

200 g sira camambert/brie,

½ limone (sok),

2 žlički oljčnega olja,

sol, sveže zmlet poper

Priprava

1 Ohrovt očistimo in brstiče razpolovimo, česen olupimo in zrežemo na lističe. Segrejemo veliko ponev, vanjo vlijemo olje in dodamo lističe česna. Pomešamo in takoj dodamo ohrovt. Solimo, popramo in prilijemo limonov sok. Na srednje močnem ognju počasi pražimo med stalnim mešanjem tako dolgo, da se ohrovt začne zapekati – približno 3 minute. Nato ogenj zmanjšamo, ponev pokrijemo in med občasnim mešanjem počasi dušimo še 20 minut. Stresemo v skledo in pustimo na toplem.

2 Pečico segrejemo na 200 °C (z ventilatorjem 180 °C). V isti ponvi, kjer smo pripravili ohrovt (ponve vmes ne obrišemo), stalimo maslo, dodamo moko ter med neprestanim mešanjem počasi kuhamo 1 minuto. Ponev odstavimo in postopoma primešamo mleko. Ponev vrnemo na ogenj ter med mešanjem počasi kuhamo, da se zgosti v bešamel – največ 5 minut. Gladko vmešamo 150 g sira, ki ga prej razkosamo, in gorčico. Odstavimo z ognja.

3 Popečen ohrovt stresemo v globoki pekač prostornine približno 3 litre. Dodamo koščke lososovega fileja in sestavine enakomerno razporedimo. Sestavine v pekaču enakomerno prelijemo s sirovo omako in po vrhu razporedimo preostali sir. Pečemo približno 35 minut, da se mehurčkasto in hrustljavo zapeče. Postrežemo z zeleno solato in kakšnim suhim belim vinom.

Čas priprave in kuhanja: 90 minut