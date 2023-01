Politični vrh je združila ljubezen do živali

V ponedeljek se je v veliki dvorani državnega zbora zbrala štiriperesna deteljica slovenske politike – predsednica hrama demokracije Urška Klakočar Zupančič, predsednica republike Nataša Pirc Musar, predsednik vlade Robert Golob in predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Gre za izredne razmere? So zbrani nemara iskali rešitev za množice državljank in državljanov, ki so brez osebnega zdravnika, ali za to, kako naj najrevnejši sloji prebivalstva napraskajo denar za vse dražjo hrano in vse višje zneske na položnicah? Nič od tega. V parlament jih je zvabila ljubezen do živali.